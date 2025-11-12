路面寫「停」要雙腳著地才算？台東警：重點是車速歸零

▲遇「停」字標誌怎麼做？警方：速度歸零、確認左右安全再前行。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

近期台東地區流傳「行經市區路口若未將雙腳著地會被警方開單」的傳聞，引發機車族熱議。台東縣警察局交通警察隊特別出面澄清，駕駛人在路面見到「停」字標線、紅色八邊形「停車再開」標誌或閃光紅燈號誌時，並非一定要「雙腳著地」，而是必須將「車速降為零」，確認橫向無車輛與行人後，方可安全起步。

警方說明，依《道路交通標誌標線號誌設置規則》第211條，閃光紅燈代表「停車再開」，駕駛人應先減速接近路口，完全停車後讓幹線車優先通行，再確認安全續行；而第177條亦明定，「停」字標線與「停車再開」標誌具有相同意義，車輛須確實停車後再開。若駕駛人行經設有「停車再開」標誌、「停」字標線或閃光紅燈號誌之路口，未依規定停讓，依《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第18款，將處以新台幣600元至1,800元罰鍰。

交通警察隊隊長吳昇忠指出，遵守交通號誌與標誌不僅是法律義務，更關係到自身與他人生命安全。無號誌及閃光號誌路口常見事故多因駕駛人未依規停讓、搶快通行等行為造成，例如支道車未禮讓幹道車、轉彎車未禮讓直行車、左方車未禮讓右方車等。警方呼籲駕駛人，遇到閃紅燈或「停」字標誌時，應確實「停車再開」，確認左右安全後再前進，讓「停」與「讓」成為共同的交通守則，共同維護安全、有序的用路環境。