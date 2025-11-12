鳳凰颱風過境風雨趨緩　桃園觀光景點陸續恢復正常運作

▲桃園市觀旅局今天下午指出，鳳凰颱風逐漸遠離，桃市觀光景點及各項活動將陸續恢復正常運作，圖為角板山行館。（資料照／市府觀旅局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對鳳凰颱風逐漸遠離台灣，風雨影響逐漸趨緩，桃園市觀光旅遊局今（12）日下午表示，為確保遊客安全及維持旅遊品質，先前各景點均依防災指引進行預防性休園與設施檢查，今天上午已完成安全巡檢，並將陸續開放。

▲桃園市觀旅局指出，桃市觀光景點及各項活動將陸續恢復正常運作，圖為遊客中心。（資料照／市府觀旅局提供）

觀旅局表示，今天上午完成景點內整備環境，下午1點陸續開放包括小烏來風景特定區宇內溪溫泉及天空步道，其餘包括角板山行館、拉拉山巴陵古道生態園區、巴陵1號與2號隧道、馬崙砲臺及遊客中心，今日上午環境整備後已於上午10時許全面開放。

觀旅局指出，另外「來慈湖、潮復刻」活動之「光環境」、「音樂光雕」及「日夜水舞」等，將自明（13）日起恢復展演至11月18日，本週末15、16日「潮60年代露天電影院」將依原定規劃如期舉辦。

▲桃園市觀旅局指出，桃市觀光景點及各項活動將陸續恢復正常運作，圖為天空步道。（資料照／市府觀旅局提供）

觀旅局強調，原訂本週末在大溪中正公園辦理的大溪豆干節活動，考量颱風影響場地，延期至11月22、23日（上午10時至下午5時）舉辦，地點改於大溪木生活館舉行。另外，考量「百人豆干宴」活動場地位於木生活館，未受颱風影響，且多數報名民眾表達希望如期舉辦，觀光旅遊局尊重民眾意願，活動將依原定時間11月15日下午5時開席，邀請大家一同品味大溪豆干的美味與熱情。

觀光旅遊局提醒，雖天氣逐漸穩定，部分山區及濱海路段仍可能有積水或落石情形，建議遊客出遊前可先查詢各景點最新開放資訊，並留意自身安全，桃園市政府歡迎民眾趁著天氣好轉，抽空走訪各地景點、體驗地方文化與美食。