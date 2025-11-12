　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

鳳凰颱風過境風雨趨緩　桃園觀光景點陸續恢復正常運作

▲桃園市觀旅局今天下午指出，鳳凰颱風逐漸遠離，桃市觀光景點及各項活動將陸續恢復正常運作，圖為角板山行館。（資料照／市府觀旅局提供）

▲桃園市觀旅局今天下午指出，鳳凰颱風逐漸遠離，桃市觀光景點及各項活動將陸續恢復正常運作，圖為角板山行館。（資料照／市府觀旅局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對鳳凰颱風逐漸遠離台灣，風雨影響逐漸趨緩，桃園市觀光旅遊局今（12）日下午表示，為確保遊客安全及維持旅遊品質，先前各景點均依防災指引進行預防性休園與設施檢查，今天上午已完成安全巡檢，並將陸續開放。

▲桃園市觀旅局指出，桃市觀光景點及各項活動將陸續恢復正常運作，圖為遊客中心。（資料照／市府觀旅局提供）

▲桃園市觀旅局指出，桃市觀光景點及各項活動將陸續恢復正常運作，圖為遊客中心。（資料照／市府觀旅局提供）

觀旅局表示，今天上午完成景點內整備環境，下午1點陸續開放包括小烏來風景特定區宇內溪溫泉及天空步道，其餘包括角板山行館、拉拉山巴陵古道生態園區、巴陵1號與2號隧道、馬崙砲臺及遊客中心，今日上午環境整備後已於上午10時許全面開放。

觀旅局指出，另外「來慈湖、潮復刻」活動之「光環境」、「音樂光雕」及「日夜水舞」等，將自明（13）日起恢復展演至11月18日，本週末15、16日「潮60年代露天電影院」將依原定規劃如期舉辦。

▲桃園市觀旅局指出，桃市觀光景點及各項活動將陸續恢復正常運作，圖為天空步道。（資料照／市府觀旅局提供）

▲桃園市觀旅局指出，桃市觀光景點及各項活動將陸續恢復正常運作，圖為天空步道。（資料照／市府觀旅局提供）

觀旅局強調，原訂本週末在大溪中正公園辦理的大溪豆干節活動，考量颱風影響場地，延期至11月22、23日（上午10時至下午5時）舉辦，地點改於大溪木生活館舉行。另外，考量「百人豆干宴」活動場地位於木生活館，未受颱風影響，且多數報名民眾表達希望如期舉辦，觀光旅遊局尊重民眾意願，活動將依原定時間11月15日下午5時開席，邀請大家一同品味大溪豆干的美味與熱情。

觀光旅遊局提醒，雖天氣逐漸穩定，部分山區及濱海路段仍可能有積水或落石情形，建議遊客出遊前可先查詢各景點最新開放資訊，並留意自身安全，桃園市政府歡迎民眾趁著天氣好轉，抽空走訪各地景點、體驗地方文化與美食。

 【更多新聞】

網傳桃園南門市場將「全部拆掉」　市府急駁斥：假消息！

17年前談婚外情姊弟戀！桃園男勒斃人妻喊太愛她　出獄又殺前任

海陸上兵推摔排長還嗆「要弄死你」　檢起訴請求從重量刑

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
知名麻辣鍋闆娘被逮捕！　32路大搜索
又是普發1萬詐騙！　他慘失106萬：無奈又憤怒
點名9縣市放颱風假！店家賭錯「請吃200隻烤雞」　在2縣市發
分手費44億通過議會備查！　北市付9.85億給新壽「輝達概括
獨／變態書記官哭求法官給機會！狼狽上銬畫面曝
棕熊闖日本動物園！被捕獸籠抓住　當場射殺
快訊／台中43歲女失聯　猝死家中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

六塊寮排水防汛再升級　黃偉哲實勘抽水機組籲防颱勿鬆懈

鳳凰颱風過境風雨趨緩　桃園觀光景點陸續恢復正常運作

颱風天仍守在台南　陳亭妃代辦登記：市民永遠最重要

鳳凰颱風來襲　台電台南區處啟動應變中心守護用電安全

還有3500人沒領！花蓮重陽節敬老禮金倒數　把握最後期限

颱風天不減熱情　台東民眾冒雨檢測血糖血壓

關山警協助南橫公路防颱　通報落石即時清除守護交通安全

臺灣工藝獎得獎名單出爐　創作獎53件、協作獎2件12／5起展出

台灣小兒麻痺之父　紀念音樂會再現「來自挪威的愛」

鳳凰颱風風雨漸強　黃偉哲早勘沿海災點、防颱會報下令全面戒備

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

六塊寮排水防汛再升級　黃偉哲實勘抽水機組籲防颱勿鬆懈

鳳凰颱風過境風雨趨緩　桃園觀光景點陸續恢復正常運作

颱風天仍守在台南　陳亭妃代辦登記：市民永遠最重要

鳳凰颱風來襲　台電台南區處啟動應變中心守護用電安全

還有3500人沒領！花蓮重陽節敬老禮金倒數　把握最後期限

颱風天不減熱情　台東民眾冒雨檢測血糖血壓

關山警協助南橫公路防颱　通報落石即時清除守護交通安全

臺灣工藝獎得獎名單出爐　創作獎53件、協作獎2件12／5起展出

台灣小兒麻痺之父　紀念音樂會再現「來自挪威的愛」

鳳凰颱風風雨漸強　黃偉哲早勘沿海災點、防颱會報下令全面戒備

中華隊來電了！陳傑憲證實接獲WBC徵詢：有機會一定想去打

漠河現「寒夜光柱」奇景　疊加地磁活動還有極光可看

創高族群新力量　季報＆十月營收傑出股擔綱主流

泰12歲少女生母嫌「新加坡賣淫不好賺」轉戰台灣！　日警下逮捕令

橘貓天天往外跑　女項圈紙條發現「被劈腿真相」：外面有別的家庭

宜蘭住民宿！熱血男團救援友人「順路救阿嬤」　家屬跪謝暖爆

「陶朱隱園」首戶開國際盤？　豪宅專家3主因指「不可能」

亞亞懷孕「被醫警告不要走路」　無奈嘆：我是什麼脆弱體質

知名麻辣鍋餐飲兼差洗錢數千萬！闆娘等20人涉詐欺遭拘提

普發1萬入帳　民進黨粉專秀圖卡喊：「行政院發的」不是立法院

陳偉霆重現「妍妍接電話！」　趙露思：不用這麼猛

地方熱門新聞

宜蘭暴雨淹水友受困！熱血男團緊急救援

宜蘭暴雨餐廳淹水！議員：老闆辦流水席

15年前梅姬惡夢重演！蘇澳暴雨水淹全鎮

張麗善FB先說照常上班課　3分鐘急刪

宜蘭淹水「軍方出動」水中救人畫面曝

羅東水淹騎樓、蘇澳淹到肩

蘭陽隧道前大淹水！2駕駛走水路畫面曝

花蓮馬太鞍溪暴漲衝入明利村　鐵路恐停駛

粉專曝蘇澳淹水照：15年前梅姬噩夢重演

宜蘭暴雨狂淹　武荖坑公車站座椅消失

抓出胃癌元凶　衛福部明年擴大公費篩檢幽門螺旋桿菌

鳳凰颱風逼近！台南明停班停課　黃偉哲：最壞打算、最好準備

蘇澳暴雨淹1層樓高　消防軍方合力救出89人

韓國人韓國龜尾拉麵慶典吃到桃園好滋味

更多熱門

相關新聞

即／鳳凰風雨來了！高雄漢神2館提早1730打烊

即／鳳凰風雨來了！高雄漢神2館提早1730打烊

鳳凰颱風腳步逼近，預計今（12）日晚間登陸恆春半島，被稱作是高雄百貨放假指標的漢神，原本今日僅提早半小時打烊，不過稍早突然宣布於下午5點30分閉館，其他商場也正研議跟進，《ETtoday新聞雲》將即時更新高雄各家商場營業狀況。

即／高雄荖濃溪驚見男子漂浮！打撈上岸已死亡

即／高雄荖濃溪驚見男子漂浮！打撈上岸已死亡

LIVE／宜蘭雨量飆破1千毫米　氣象署最新說明

LIVE／宜蘭雨量飆破1千毫米　氣象署最新說明

蘇澳水淹一樓高　蔣萬安急派北市7車、19部抽水機趕宜蘭救災

蘇澳水淹一樓高　蔣萬安急派北市7車、19部抽水機趕宜蘭救災

鳳凰颱風來襲台電台南區處啟動應變中心守護用電安全

鳳凰颱風來襲台電台南區處啟動應變中心守護用電安全

關鍵字：

鳳凰颱風遠離桃市觀光景點觀旅局陸續開放正常運作

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

粿粿親回應近況！

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

30多台車泡水　煙波飯店：房費全免、配合理賠補償

為什麼還沒收到普發1萬？財政部解答

「True飯11月底歇業！」館長氣轟原因：被民進黨害死

即／野熊闖入日本花卷機場！跑道緊急封閉

王子5副業營業額破億卻哭窮？

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

更多

最夯影音

更多
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面