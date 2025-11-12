17年前談婚外情姊弟戀！桃園男勒斃人妻喊太愛她　出獄又殺前任

▲桃園男17年前殺女友剛假釋出獄，再度因感情糾紛勒斃前女友。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）



記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

桃園市平鎮區10日清晨6時30分驚傳凶殺案！一名49歲李姓男子17年前曾因殺害女友入獄，被判刑18年半，關押10年後於2019年假釋出獄，本月10日上午又因感情糾紛，跑到前女友周姓女子住處附近勒斃她，遭羈押禁見，而李男正是發生在2008年姊弟戀婚外情案的殺人兇手。

前案發生在2008年7月29日，已婚的45歲歐姓女子與李男在超商打工認識後，2人瞞著在中國經商的丈夫，開始交往，1年多後歐女向李男提分手，李男不滿前往對方住家停車場徒手勒斃她，事後他打電話向歐女女兒表示「我做了傻事，殺了妳媽媽，我太愛妳媽媽…」，女兒急忙跑去查看母親狀況，然已明顯身亡。

同天下午李男曾打電話跟派出所稱自己殺了人要自首，但員警前往現場卻沒見到人，隨後接到歐女女兒報案，疑似是藉故拿走歐女存摺後謊稱要自首搞失蹤，最後仍被警方逮捕，2009年法院依殺人罪判處李男18年6月。服刑10年後的2019年11月，李男聲請假釋出獄獲准。

入獄服刑的李男在2019年假釋出獄後，與51歲周姓女子交往，日前雙方又鬧分手，李男不滿跑到周女住家前，將人勒斃，目前已被法院裁定羈押禁見，至於詳細犯案動機仍有待釐清。