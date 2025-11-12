鳳凰颱風來襲　台電台南區處啟動應變中心守護用電安全

▲台電台南區處成立災害應變中心，全力防範鳳凰颱風影響供電安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鳳凰颱風逼近，台電台南區處12日上午9時成立災害應變中心，全面盤點人力、車輛與搶修設備，針對佳里、七股、安南、西港等沿海地區預先佈署搶修人員，全力確保供電穩定與用電安全。

台電指出，颱風來襲前已由各巡修部門完成預防性樹木修剪、桿上礙子與鐵配件清洗作業，防止鹽塵害或強風吹動樹枝導致線路短路、停電。各變電所亦完成特別巡查與抽水機測試，並於運河、安順等低漥區域設置防水閘門及沙包防護。

台電台南區處提醒，民眾應及早做好防颱準備，尤其是有供電設備的公共與民間場所，如抽水站、醫療院所等不可停電單位，應自備發電機或不斷電設備。同時呼籲住戶加強防範地下室淹水，固定廣告招牌、帆布與懸掛物，並修剪樹枝，避免因強風吹落導致電力設備損壞。若發現電線掉落或外露，務必立即通報台電處理，切勿自行撿拾，以免觸電。

台電強調，配電自動化系統可即時監測各主要線路異常狀況，若發生大範圍停電，台電會即刻掌握情形並派員搶修，民眾無須重複報修；若為零星停電，則可透過「台灣電力APP」或台電官網「颱風停復電資訊」專區（www.taipower.com.tw）回報與查詢，或撥打1911客服專線與06-2160121停電通報電話。

台電台南區處表示，若颱風導致停電，復電作業將依「變電所→主幹線→分歧線→變壓器」順序進行，優先修復火車站、高鐵站、醫院、應變中心、自來水加壓站及通訊設施，之後再依序恢復一般用戶供電。台電也提醒，搶修速度仍可能受停電範圍、交通及風雨影響，請民眾多加體諒。