好運旺整年！　重陽節一招吸吉氣、人緣桃花

今天是重陽節，命理師柯柏成分享，可找所在城市東方的高樓（例如台北101大樓）或山，去登高吸納吉氣，有助於催旺人緣、桃花、嫁娶等一切喜事，能為未來一年帶來好運和積極氛圍。

柯柏成在臉書說，今年的重陽節在陽曆的10月29日，陰曆是每年的九月初九，重陽節為我國的傳統敬老節，依照每個縣市的辦法不同，大概都有敬老禮金發放。

柯柏成指出，在易經裡面九為陽的極數，九九重陽自然就被視為一個陽氣極盛的吉祥日子，相傳在東漢時期有個瘟魔，只要它一出現，就會有人病倒身亡。

柯柏成提到，青年桓景的父母也病逝，他自己也差點喪命，後來他決定外出訪仙學藝，為民除害，歷盡艱辛找到一位法力高強的道長學習；等到九月初九，瘟魔又要出來作惡，道長送給桓景一包茱萸葉子和一瓶菊花酒，並叮囑他讓鄉親們登上高處，以避災禍。

柯柏成表示，桓景回到家鄉，按照師父的吩咐，在九月初九那天，帶領鄉親們登上附近的一座高山，並發給每人一片茱萸葉和一杯菊花酒；當瘟魔衝到山下時，突然聞到陣陣茱萸奇香和菊花酒氣，便戛然止步，臉色大變，桓景看準機會，手持青龍劍與瘟魔搏鬥，最終將瘟魔斬殺。

柯柏成說，從此九月初九登高避災、佩插茱萸、飲菊花酒的風俗，便年復一年流傳下來；這個節日的開運方法，由於今年流年「九紫喜慶星」在正東方，可找所在城市東方的高樓（例如台北101大樓）或山，去登高吸納吉氣，有助於催旺人緣、桃花、嫁娶等一切喜事，能為未來一年帶來好運和積極氛圍。

柯柏成指出，或在重陽節吉時（中午11-13時），用紅色筆在黃紙上寫下心願，折疊後放入紅包袋中，放置於家中的西南方（八白財位）或正東方（九紫喜神位），以此精準催旺來年最佳能量，除夕前就可以取出隨著送灶神一起燒化掉。

