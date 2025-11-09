　
地方 地方焦點

南投縣地價稅開徵！繳納期限順延至12/1　每逾3日多付1%滯納金

▲南投縣地價稅開徵繳納期限順延至12月1日。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣地價稅開徵繳納期限順延至12月1日。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

114年度地價稅已自本月起開徵至11月30日，南投縣稅務局表示，因11月30日適逢假日，繳納期間依法順延至12月1日止，籲請納稅義務人把握時間、於繳納期限內繳納，以免逾期受罰。

縣府稅務局指出，政府提供多元繳稅管道：除可持繳款書至銀行、農會、信用合作社等代收稅款金融機構繳納(郵局不代收)，或利用自動櫃員機(ATM)轉帳繳稅，稅額如在3萬元以下亦可至統一、全家、萊爾富、來來(OK)等便利商店繳稅，或利用晶片金融卡、信用卡透過網際網路或電話語音轉帳繳納，以及攜帶自然人憑證、已註冊健保卡、工商憑證或行動憑證就近至便利商店，利用多媒體事務機列印地價稅繳稅小白單(單筆稅額在3萬元以下)後，直接到櫃台繳納。

納稅人亦可使用自然人憑證、已註冊健保卡、工商憑證、金融憑證或行動憑證，登入「線上查繳稅系統」查詢繳款明細，即可連結至網路繳稅服務網站繳稅；慣用智慧型手機及網路服務的民眾，可直接讀取QR-CODE進入網路繳稅系統，無須再自行輸入銷帳編號等資料，以避免人為錯誤繳錯稅。

稅務局提醒，民眾若未收到稅單或繳款書遺失者，請儘速向該局或各鄉(鎮、市)公所財政課申請補發稅單，如逾期繳納者，每逾3日加徵稅額1%滯納金；若有任何問題，歡迎利用免費服務專線0800-496969向該局南投總局或埔里、竹山分局洽詢。

