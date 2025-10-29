　
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市歡慶重陽節黃偉哲加碼發放1300元敬老金　祝長者健康快樂樂齡

▲台南市長黃偉哲祝全市長輩重陽節快樂，並加碼發放1300元敬老金表達敬意。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲祝全市長輩重陽節快樂，並加碼發放1300元敬老金表達敬意。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

適逢九九重陽節，29日台南市長黃偉哲特別向全市長輩獻上誠摯祝福，並宣布今年加碼發放1300元重陽敬老金，2026年更將提高至1500元，以實際行動感謝長者長年對城市發展的付出。

黃偉哲表示，市府長期推動活躍老化與在地安老政策，期盼長者都能在熟悉的社區裡學習成長、健康生活，展現「快樂老化、幸福樂齡」的城市風貌。

▲台南市長黃偉哲祝全市長輩重陽節快樂，並加碼發放1300元敬老金表達敬意。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，截至今年9月底，台南市老年人口已突破37萬人，占全市人口20.21%，正式邁入超高齡社會。面對快速變化的人口結構，市府持續完善老人福利政策，從健保補助、敬老卡、公車免費搭乘，到推廣愛心手鍊守護走失長者，層層布建守護網。今年「南市老人健保補助」（含工會差額）受惠人數逾30萬人，占老人人口82%，另辦理中低收入老人生活津貼、協助住宅改善，也積極串聯長照與社區據點服務。

黃偉哲強調，目前全市已有412處社區照顧關懷據點，《天下雜誌2025永續幸福城市大調查》中，台南在六都中高齡人口社區據點比例名列第二，顯示基層照顧網路逐步完善。以佳里區禮化據點為例，在颱風過後立即恢復供餐與關懷服務，展現社區守護長者的韌性與溫度。他期盼未來每個據點都能成為長者的第二個家，實現「老有所養、老有所依」的願景。

▲台南市長黃偉哲祝全市長輩重陽節快樂，並加碼發放1300元敬老金表達敬意。（記者林東良翻攝，下同）

社會局長郭乃文補充，市府積極強化社區照顧據點功能，透過志工培訓、體適能課程、數位教學及桌遊活動，協助長輩維持身心健康與社交互動，同時推動「家庭日」與「長輩輕旅行」，促進世代共融與文化體驗。另以「松柏學苑」、「銀髮創齡服務中心」與「銀髮衣缽相傳計畫」三大平台為核心，提供多元課程與才藝傳承活動，讓長輩從「退休」走向「再出發」，展現退而不休的生命力。

▲台南市長黃偉哲祝全市長輩重陽節快樂，並加碼發放1300元敬老金表達敬意。（記者林東良翻攝，下同）

市府強調，隨著高齡化趨勢持續加速，讓長者「活得健康、活得快樂」始終是市府施政核心。未來將持續擴充資源、強化公私協力與跨局處合作，打造可近、可及、可持續的高齡友善城市，讓每位長者都能在台南這座溫暖城市中，安心生活、快樂學習，攜手邁向「健康老化、樂活台南」的幸福未來。

台南市歡慶重陽節黃偉哲加碼發放1300元敬老金　祝長者健康快樂樂齡

