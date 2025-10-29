　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今重陽節「4生肖易沖煞」　 6禁忌一次看

▲▼洞洞鞋,海邊,岩石,Crocs,示意圖。（圖／VCG）

▲小孟老師說，屬牛者今日不宜到海邊或河堤邊。（示意圖／VCG）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是重陽節，命理師小孟老師分享6大禁忌，像是不可行房、煮飯；另外，生肖屬「蛇、牛、狗、虎」易沖煞，屬牛者不宜前往有人往生的地方，以免被抓交替。

小孟老師在臉書說，相傳重陽節的起源來自先秦時期，春秋中記載農民9月份豐收之時會有祭天祭祖的活動，漢代流傳喝菊花酒，帶茱萸代表長壽，同時舉行登高活動，就是走出戶外，藉此離開平日生活環境，躲避凶氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小孟老師表示，九九重陽節也是象徵我們感謝天地的給予，大家走出戶外放鬆心情，去體驗大自然帶給我們的生活樂趣；九在易經中就代表「陽」的數字，那9月9號重陽節就是極陽剛的日子，九九重陽節也是數字最大數，也有長久長壽的含義，在古代也稱之為「敬老節」。

►重陽節6禁忌

1、忌說節日快樂

在九雙疊的數字裡，是重陽的數字，兩陽相逢是大凶日，在古代傳統的思維模式裡，要轉換將之逢凶化吉，一系列的節慶活動都是為了鎮住凶氣而設立，所以寓意在避邪。如果在此刻說佳節愉快，就顯得不太適合，如果祝福他人平安健康會比較妥當。

2、不可行房

九九重陽節，九是陽數的極限，過後便是陰數。習俗當日夫妻同床行房，容易出現陰陽不調和，容易造成不容易生小孩；如果真的想要生孩子的人，此日切忌不要行房。

▼重陽節禁愛愛。（示意圖／資料照）

▲▼汽車旅館,賓館,開房間,完事,做愛,休息。（示意圖／ETtoday資料照）

3、忌煮飯

重陽節是老人節，這天的日子應該讓媽媽好好休息。如果要煮飯的話，還是叫外送會比較好，讓辛苦的老母親可以好好放鬆一下。

4、忌送菊花

在老一輩的人心中，菊花是拿來祭拜用的，若是你在這一天送給老人家菊花，他們可能會誤解你的好意，以為你希望他快點生病住院。如果想獻上祝福，不妨可以改送劍蘭，有長壽的好寓意，或康乃馨都可以表達感恩之情。

5、忌出嫁女兒回家

在民間俗語「回家過重陽，死她婆婆」的說法，重陽節忌諱出嫁不到3年的女兒回娘家。不過如果要回家，其實只要帶著麵線與百合花，象徵長命百歲好寓意，就可以化解。

6、兩男忌談公事

男性屬陽，在這天極陽的日子裡，再碰上兩位男性談公事，在這樣的情況下容易出現硬碰硬的局面，不僅事情談不攏，還可能出現不愉快的口角。

►4生肖易沖煞

Top 4：屬蛇

今年犯太歲，因此重陽節不宜前往山區、山坡邊，以免跌倒。

Top 3：屬牛

當日正沖，重陽節當天也會沖水煞，所以不宜到有發生交通事故較多的地方，或前往有人往生的地方，以免被抓交替。另外，也不宜到海邊或者河堤邊，這樣就能避開水煞帶來的心情不悅與不舒服。

Top 2：屬狗

重陽節要注意不宜前往較陰的地方，例如醫院、殯儀館、池塘邊，以免煞氣太重，身體不適。

Top 1：屬虎

重陽節要注意避免前往大棵樹的樹蔭下，因為容易在樹蔭下沖犯煞氣，導致身體不適。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
首局就敬遠大谷？「還沒決定」　藍鳥教頭幽默談「大谷條款」撤廢
停車場「雞」情！黑絲OL繳費被公雞猛追　飆髒話狂奔笑翻150
世界大賽今第4戰　大谷翔平「二刀流完全體」出場　
9m88爆「愛上10年好友」章廣辰　包廂行為被目擊
快訊／以巴停火再破裂！　以色列總理下令空襲加薩20死
今重陽節「4生肖易沖煞」　 6禁忌一次看
「北教大王力宏」5天床戰3女　極樂行程全被拍
Energy「閃兵」代價近億元！　他有6代言恐面臨鉅額賠償
台中夫帶砲友回家「激情三人行」21次　他收訊息驚醒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

重陽節一招吸吉氣　旺「未來1年好運」人緣桃花

GD重返大巨蛋！西門町房價2晚喊1.6萬　網酸：這就是國旅

今重陽節「4生肖易沖煞」　 6禁忌一次看

普發1萬13歲以上不能代領　家長憂徒增親子緊張

快發霉！　台北10月「下雨14天」

3波冷空氣接力　下波變天降溫時間曝

快訊／今晨18.5℃！　4縣市大雨特報

她吃腸胃藥「月經晚到一個月」！醫曝原因　點名3類人務必密切追蹤

快訊／雨還沒完　4縣市再發「紅爆大雨」8級強風冷逼1字頭

你一週做幾次家事？做家事的男性和女性大腦衰退更慢

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

重陽節一招吸吉氣　旺「未來1年好運」人緣桃花

GD重返大巨蛋！西門町房價2晚喊1.6萬　網酸：這就是國旅

今重陽節「4生肖易沖煞」　 6禁忌一次看

普發1萬13歲以上不能代領　家長憂徒增親子緊張

快發霉！　台北10月「下雨14天」

3波冷空氣接力　下波變天降溫時間曝

快訊／今晨18.5℃！　4縣市大雨特報

她吃腸胃藥「月經晚到一個月」！醫曝原因　點名3類人務必密切追蹤

快訊／雨還沒完　4縣市再發「紅爆大雨」8級強風冷逼1字頭

你一週做幾次家事？做家事的男性和女性大腦衰退更慢

男生不回訊息代表不耐煩？　3個步驟讓你決定下一步

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣！外觀與台灣、海外同步　折合新台幣43萬

重陽節一招吸吉氣　旺「未來1年好運」人緣桃花

川普亞洲行最終站！會李在明聚焦投資分歧　盼重啟「川金會」

10月29日星座運勢／牡羊人緣爆棚　雙子愛情甜蜜

首局就敬遠大谷？「還沒決定」　藍鳥教頭幽默談「大谷條款」撤廢

情斷電視台大老之子！《模仿犯》女星新歡是歐巴 逛街被猛親全被拍

黃仁勳盛讚川普「非常努力MAGA」　仍盼美國技術進入中國市場

GD重返大巨蛋！西門町房價2晚喊1.6萬　網酸：這就是國旅

大谷翔平歷經18局大戰扛先發投手　羅伯斯：視情況決定投球局數　

舒淇自編導電影《女孩》　笑虧老公馮德倫:你不懂啦

生活熱門新聞

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

快訊／今晨18.5℃　4縣市大雨特報

即／雨還沒完　4縣市大雨特報再發

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

3波冷空氣接力　下波變天降溫時間曝

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

今重陽節「4生肖易沖煞」　 6禁忌一次看

門票只要30塊！他大推台北「1景點」爆共鳴

成功高中「學生偷做1事」停電　同學笑翻

25歲美甲師殞命　友慟：她堅強又充滿企圖心

北東雨勢還要連下7天　下周又有熱帶系統發展

她吃腸胃藥月經晚到一個月　醫曝原因

44歲女摘除子宮！崩潰曝「漏尿又胃下垂」　醫打臉

團體訂機票「1人修改」GG了！旅遊達人示警：整團飛不成

更多熱門

相關新聞

徐榛蔚訪百歲人瑞贈重陽金　親手送上金鎖片

徐榛蔚訪百歲人瑞贈重陽金　親手送上金鎖片

重陽佳節將至，花蓮縣長徐榛蔚27日分別前往吉安鄉與鳳林鎮，為縣內百歲人瑞獻上滿滿的祝福，親手致贈重陽禮金、金鎖片及敬老狀，以表達對長者的關懷及尊敬。

重陽前夕　許淑華訪竹山人瑞黃王金娘

重陽前夕　許淑華訪竹山人瑞黃王金娘

10月28日星座運勢／雙子投資獲利

10月28日星座運勢／雙子投資獲利

重陽「極陽日」超凶！命理師點名6件事別做

重陽「極陽日」超凶！命理師點名6件事別做

關鍵字：

重陽節小孟老師

讀者迴響

熱門新聞

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

快訊／今晨18.5℃　4縣市大雨特報

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪曬律師聲明反擊

即／雨還沒完　4縣市大雨特報再發

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

「北教大王力宏」5天床戰3女　極樂行程全被拍

豬瘟疑雲　中市府深夜回應6大質疑

更多

最夯影音

更多
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面