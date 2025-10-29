今重陽節「4生肖易沖煞」　 6禁忌一次看

▲小孟老師說，屬牛者今日不宜到海邊或河堤邊。（示意圖／VCG）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是重陽節，命理師小孟老師分享6大禁忌，像是不可行房、煮飯；另外，生肖屬「蛇、牛、狗、虎」易沖煞，屬牛者不宜前往有人往生的地方，以免被抓交替。

小孟老師在臉書說，相傳重陽節的起源來自先秦時期，春秋中記載農民9月份豐收之時會有祭天祭祖的活動，漢代流傳喝菊花酒，帶茱萸代表長壽，同時舉行登高活動，就是走出戶外，藉此離開平日生活環境，躲避凶氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小孟老師表示，九九重陽節也是象徵我們感謝天地的給予，大家走出戶外放鬆心情，去體驗大自然帶給我們的生活樂趣；九在易經中就代表「陽」的數字，那9月9號重陽節就是極陽剛的日子，九九重陽節也是數字最大數，也有長久長壽的含義，在古代也稱之為「敬老節」。

►重陽節6禁忌

1、忌說節日快樂

在九雙疊的數字裡，是重陽的數字，兩陽相逢是大凶日，在古代傳統的思維模式裡，要轉換將之逢凶化吉，一系列的節慶活動都是為了鎮住凶氣而設立，所以寓意在避邪。如果在此刻說佳節愉快，就顯得不太適合，如果祝福他人平安健康會比較妥當。

2、不可行房

九九重陽節，九是陽數的極限，過後便是陰數。習俗當日夫妻同床行房，容易出現陰陽不調和，容易造成不容易生小孩；如果真的想要生孩子的人，此日切忌不要行房。

▼重陽節禁愛愛。（示意圖／資料照）



3、忌煮飯

重陽節是老人節，這天的日子應該讓媽媽好好休息。如果要煮飯的話，還是叫外送會比較好，讓辛苦的老母親可以好好放鬆一下。

4、忌送菊花

在老一輩的人心中，菊花是拿來祭拜用的，若是你在這一天送給老人家菊花，他們可能會誤解你的好意，以為你希望他快點生病住院。如果想獻上祝福，不妨可以改送劍蘭，有長壽的好寓意，或康乃馨都可以表達感恩之情。

5、忌出嫁女兒回家

在民間俗語「回家過重陽，死她婆婆」的說法，重陽節忌諱出嫁不到3年的女兒回娘家。不過如果要回家，其實只要帶著麵線與百合花，象徵長命百歲好寓意，就可以化解。

6、兩男忌談公事

男性屬陽，在這天極陽的日子裡，再碰上兩位男性談公事，在這樣的情況下容易出現硬碰硬的局面，不僅事情談不攏，還可能出現不愉快的口角。

►4生肖易沖煞

Top 4：屬蛇

今年犯太歲，因此重陽節不宜前往山區、山坡邊，以免跌倒。

Top 3：屬牛

當日正沖，重陽節當天也會沖水煞，所以不宜到有發生交通事故較多的地方，或前往有人往生的地方，以免被抓交替。另外，也不宜到海邊或者河堤邊，這樣就能避開水煞帶來的心情不悅與不舒服。

Top 2：屬狗

重陽節要注意不宜前往較陰的地方，例如醫院、殯儀館、池塘邊，以免煞氣太重，身體不適。

Top 1：屬虎

重陽節要注意避免前往大棵樹的樹蔭下，因為容易在樹蔭下沖犯煞氣，導致身體不適。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。