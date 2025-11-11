騎馬遭野生獅「飛撲咬脖」爆血見骨　21歲女遊客被拖走驚險逃死

▲女騎馬遭野生獅攻擊。 （圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

瑞典一名21歲女遊客在南非體驗騎馬時，竟然遭野生獅子攻擊，眾人來不及反應過來時，脖子突然被獅子狠狠咬住並被拖下馬，幸好獅子很快就鬆口消失，讓她奇蹟活了下來。

來自瑞典馬摩爾市(Malmo)的21歲女子博伊(Naemi Boy)，上月在南非察嫩(Tzaneen)參加騎馬活動時，當時人被安排在隊伍最尾端的她，騎到一半時突然遭不明物狠狠咬住。

What Naemi Boy has been told is that the lion jumped out and scared the horse, causing her to fall off. Once she was on the ground, the lion bit her on the neck.



"But then I screamed, probably so loud that I scared the lion away. ”https://t.co/VlrAIm0cMa pic.twitter.com/ubtXw7gQ02 — coxoxoffoxoffice (@coxoxoffoxoffic) November 10, 2025

博伊表示，當時她還來不及反應過來，整個人就已經被拖下馬落地，後來才發現自己是被一隻年輕獅子咬住，獅子離開後，同團的夥伴們立即上前幫助她，送醫發現咬傷深及脊椎骨，兩節脊椎骨斷了，脊髓也受到損傷。

博伊在醫院休養時還突發中風，被咬傷處後來發生感染，經過幾周的治療情況才終於穩定下來，目前她已返回馬摩爾接受後續治療，她感激表示，「我一定是遇到了守護天使，中風雖然讓我半邊身體麻木，但現已經能活動，醫生說我將會完全康復」，認為自己非常幸運。