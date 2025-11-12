1到8月車禍奪1819人命「台南居冠」　台中高雄行人死亡增最多

▲交通部道安記者會公布最新交通事故統計數據。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(12日)公布最新交通事故統計，今年1月到8月死亡1819人，較去年同期下降6.1%，行人死亡雖有下降，但較112年仍增加。各縣市表現上，台南30日死亡累計人數和增幅依舊居冠，行人死亡則以台中市和高雄市增幅最多，其中汽車未停讓和行人違規仍是主因之一。

交通部政務次長陳彥伯說明，整體交通事故死亡呈現持續下降趨勢，今年1月到8月死亡1819人，比去年同期減少119人，下降6.1%，比112年減少170人，降幅達8.5%，呈現下降趨勢，但與交通部設定每年下降7%目標，還有1%差距，仍有一段距離，是中央和地方仍要努力的地方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲交通部政務次長陳彥伯。（圖／記者李姿慧攝）

各項指標部分，機車、高齡者、酒駕、行人和兒少交通事故死亡也都較去年和112年同期下降，其中酒駕今年1月到8月死亡95人降幅最大，較113年下降12%，且比112年下跌45.7%；行人今年1月到8月死亡227人，雖比去年下降0.9%，但比112年增加2.3%。

各縣市表現部分，今年1月到8月的30日死亡以台南最多，高達213人，且比去年同期增加31人，增幅也居冠；行人死亡則以台中最多，今年1月到8月累計高達41人，比去年同期增加6人，與高雄增加6死並列增幅最多。

▲▼各縣市道安表現。（圖／交通部提供）



由於台南日前也列為交通部重點輔導縣市，交通部路政及道安司長吳東凌表示，台南事故死亡數據有在改善，前期幾個月量比較高，近期每個月數據已降下來，但因前期幾個月數據高太多，仍需要一點時間。

吳東凌指出，台中行人死亡部分，路段佔53.7%較多，路口佔43.9%，路段行人死亡較多大多是行人違規穿越，或行走路邊被側撞；根據台中市行人死亡主要肇因分析，車輛未依規定暫停讓行人先行佔29%，行人未依標誌標線穿越道路則佔24%，若依照年齡分析，行人死亡中高齡者佔6成到7成。

▲交通部路政及道安司長吳東凌。（圖／記者李姿慧攝）

高雄部分，吳東凌分析，行人死亡在路口佔66.7%，路段死亡佔33.9%，其中行人死亡高齡者仍居多，佔了63%，也超過一半，肇事車種以機車最多達52%；違規肇因，恍神緊張、心不在焉等分心駕駛最高達26%，車輛未依規定停讓行人先行22%，行人未依號誌或指揮穿越道路則佔15%。

吳東凌表示，行人死亡事故明顯的趨勢，包括汽車路口停讓跟行人穿越等都有違規情況，呼籲不管是行人或駕駛人，都應該遵守交通規則。