　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1到8月車禍奪1819人命「台南居冠」　台中高雄行人死亡增最多

▲▼交通部道安記者會公布最新交通事故統計數據。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部道安記者會公布最新交通事故統計數據。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(12日)公布最新交通事故統計，今年1月到8月死亡1819人，較去年同期下降6.1%，行人死亡雖有下降，但較112年仍增加。各縣市表現上，台南30日死亡累計人數和增幅依舊居冠，行人死亡則以台中市和高雄市增幅最多，其中汽車未停讓和行人違規仍是主因之一。

交通部政務次長陳彥伯說明，整體交通事故死亡呈現持續下降趨勢，今年1月到8月死亡1819人，比去年同期減少119人，下降6.1%，比112年減少170人，降幅達8.5%，呈現下降趨勢，但與交通部設定每年下降7%目標，還有1%差距，仍有一段距離，是中央和地方仍要努力的地方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼交通部政務次長陳彥伯。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部政務次長陳彥伯。（圖／記者李姿慧攝）

各項指標部分，機車、高齡者、酒駕、行人和兒少交通事故死亡也都較去年和112年同期下降，其中酒駕今年1月到8月死亡95人降幅最大，較113年下降12%，且比112年下跌45.7%；行人今年1月到8月死亡227人，雖比去年下降0.9%，但比112年增加2.3%。

各縣市表現部分，今年1月到8月的30日死亡以台南最多，高達213人，且比去年同期增加31人，增幅也居冠；行人死亡則以台中最多，今年1月到8月累計高達41人，比去年同期增加6人，與高雄增加6死並列增幅最多。

▲▼各縣市道安表現。（圖／交通部提供）

▲▼各縣市道安表現。（圖／交通部提供）

▲▼各縣市道安表現。（圖／交通部提供）

由於台南日前也列為交通部重點輔導縣市，交通部路政及道安司長吳東凌表示，台南事故死亡數據有在改善，前期幾個月量比較高，近期每個月數據已降下來，但因前期幾個月數據高太多，仍需要一點時間。

吳東凌指出，台中行人死亡部分，路段佔53.7%較多，路口佔43.9%，路段行人死亡較多大多是行人違規穿越，或行走路邊被側撞；根據台中市行人死亡主要肇因分析，車輛未依規定暫停讓行人先行佔29%，行人未依標誌標線穿越道路則佔24%，若依照年齡分析，行人死亡中高齡者佔6成到7成。

▲▼交通部路政及道安司長吳東凌。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部路政及道安司長吳東凌。（圖／記者李姿慧攝）

高雄部分，吳東凌分析，行人死亡在路口佔66.7%，路段死亡佔33.9%，其中行人死亡高齡者仍居多，佔了63%，也超過一半，肇事車種以機車最多達52%；違規肇因，恍神緊張、心不在焉等分心駕駛最高達26%，車輛未依規定停讓行人先行22%，行人未依號誌或指揮穿越道路則佔15%。

吳東凌表示，行人死亡事故明顯的趨勢，包括汽車路口停讓跟行人穿越等都有違規情況，呼籲不管是行人或駕駛人，都應該遵守交通規則。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
芬普尼毒蛋延燒！　飼主疑「殺蟲劑直接噴雞身上」
煙波飯店地下室30多台車泡水　業者：房費全免、配合理賠補償
LIVE／鳳凰颱風加速　氣象署最新說明
陸全球抓捕沈伯洋「終身追責」　國台辦：針對極少數台獨份子
17年前姊弟戀！桃園男勒斃人妻喊太愛她　出獄2月又殺人
10銀行捲太子集團詐騙案！　彭金隆：金管會進駐查每筆資金
快訊／國軍裝甲車輾爆！　2車慘成廢鐵
快訊／9縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝
普發現金1046萬人先領錢！　4種入帳失敗情境一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

普發1萬「就是最廉價的買票」　王婉諭喊反對：我會立刻捐出去

芬普尼蛋場複驗！蛋雞羽毛濃度高　疑飼主殺蟲劑直接噴雞身上

宜蘭暴雨沖走車牌！熱心居民撿到「一地鐵牌」：請來認領

尬舞南珉貞！豹紋正妹IG曝光　主播：珉貞請加油

LIVE／鳳凰颱風加速前進　氣象署最新說明

1到8月車禍奪1819人命「台南居冠」　台中高雄行人死亡增最多

普發1萬入帳中！「一票人拖到明年領」　原因太真實：真的不急

調查「大學生僅2成求助心輔」　專家：AI成新情緒調節工具

郵局首波「普發1萬」今374萬筆入帳　ATM領現17日啟動

快訊／9縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

普發1萬「就是最廉價的買票」　王婉諭喊反對：我會立刻捐出去

芬普尼蛋場複驗！蛋雞羽毛濃度高　疑飼主殺蟲劑直接噴雞身上

宜蘭暴雨沖走車牌！熱心居民撿到「一地鐵牌」：請來認領

尬舞南珉貞！豹紋正妹IG曝光　主播：珉貞請加油

LIVE／鳳凰颱風加速前進　氣象署最新說明

1到8月車禍奪1819人命「台南居冠」　台中高雄行人死亡增最多

普發1萬入帳中！「一票人拖到明年領」　原因太真實：真的不急

調查「大學生僅2成求助心輔」　專家：AI成新情緒調節工具

郵局首波「普發1萬」今374萬筆入帳　ATM領現17日啟動

快訊／9縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝

暴雨炸蘇澳！家中「客廳變泳池」　黑汪呆坐沙發表情超問號

普發1萬「就是最廉價的買票」　王婉諭喊反對：我會立刻捐出去

台灣小兒麻痺之父　紀念音樂會再現「來自挪威的愛」

芬普尼蛋場複驗！蛋雞羽毛濃度高　疑飼主殺蟲劑直接噴雞身上

保時捷休旅法拍　現場催油門秀引擎聲浪！搶標激烈72萬拍定

雙北飯店「跨年煙火房」價格、視角一覽　淡水跨河煙花房近全滿

補充保費衛福部挨轟「股市禿鷹」　金管會緩頰：會再溝通

陸航母「福建艦」入列　國台辦：更強有力捍衛國家領土和主權完整

鳳凰颱風風雨漸強　黃偉哲早勘沿海災點、防颱會報下令全面戒備

煙波飯店地下室30多台車泡水　業者：房費全免、配合理賠補償

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

生活熱門新聞

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

宜蘭今早出太陽　網：擋下鳳凰第一槍

為什麼還沒收到普發1萬？財政部解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！麵包熊、小廢圖超實用

蘇澳煙波飯店B1淹水　住客想開車被阻

蘇澳豪雨慘況！煙波飯店地下室整排車泡水

「True飯11月底歇業！」館長氣轟原因：被民進黨害死

更多熱門

相關新聞

女司機睡著　輕軌車飆速暴衝乘客被甩飛

女司機睡著　輕軌車飆速暴衝乘客被甩飛

美國舊金山一輕軌列車司機在駕駛途中睡著，導致列車以每小時50英里（約80公里）過彎時，整列車差點甩出軌道，險和一輛轎車相撞，車廂內乘客也都被甩到一側，飽受驚嚇。

「廷鑫」股票變壁紙　台南廠房12.7億淪法拍

「廷鑫」股票變壁紙　台南廠房12.7億淪法拍

北海道名店「SOUP CURRY KING」登台

北海道名店「SOUP CURRY KING」登台

即／中古車材料行火警！恐怖黑煙狂竄

即／中古車材料行火警！恐怖黑煙狂竄

安全帽沒扣被攔　他喝口啤酒挨罰18萬

安全帽沒扣被攔　他喝口啤酒挨罰18萬

關鍵字：

交通部交通事故死亡行人酒駕台南台中高雄

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

粿粿親回應近況！

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

王子5副業營業額破億卻哭窮？

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

更多

最夯影音

更多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面