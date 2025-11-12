　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美2028大選共和黨誰出爭？　范斯、盧比歐聲勢領先

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與副總統范斯（JD Vance，圖左）、國務卿盧比歐（Marco Rubio，圖右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與副總統范斯（圖左）、國務卿盧比歐（圖右）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

距離2028年美國總統大選雖然還久，外界已關注兩大黨如何布局。華盛頓郵報列出數名川普接班人，其中「讓美國再次偉大」的掌旗手為副總統范斯，國務卿盧比歐也榜上有名，黑馬則包括川普本人。

共和黨2028年總統初選的輪廓正逐漸成形，而這場競爭的核心是誰能在美國總統川普（Donald Trump）卸任後接下「讓美國再次偉大」（MAGA）的旗幟。「華盛頓郵報」（The Washington Post）9日列出數位亮點人物，同時指出，最終仍可能會出現意想不到的情況。

●范斯（JD Vance）：今年1月上任以來，范斯幾乎未曾與川普保持距離，就算改變過去立場，也要捍衛政府政策。范斯曾在多項議題上領銜槓上民主黨，例如現階段的政府停擺。

共和黨選民對范斯的表現似乎相當滿意：9月「輿觀」（YouGov）民調顯示，他是選民在2028年最願意考慮投票支持的候選人。才41歲的他，不只是名單中最年輕的一位，也是美國史上最年輕的副總統之一。

●盧比歐（Marco Rubio）：從加薩和平談判、轟炸伊朗到削減外援，盧比歐主導重大國際事件。於2028年總統大選的早期民調中，盧比歐並非選民首選，但川普不時提到盧比歐作為接班人，誇盧比歐很棒。

▲▼美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）

談到「范盧」配時，川普說，「我不確定有誰能與他們二人競爭。我認為如果他們組成團隊，會是無敵組合」。

中間層候選人（The Middle of the Pack）方面，總統川普長子小唐納入選。他從未擔任公職，但卻是老爸的顧問和知己。

小唐納（Donald Trump Jr.）：華郵指出，他似乎正在努力證明自己是MAGA的正統繼承人，最近談到參選意願時說：「使命感一直都在。我認為我父親真正改變共和黨。我認為它（共和黨）現在是『美國優先黨』、MAGA黨，無論你怎麼看待」。

▲▼川普長子小川普（Donald Trump Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

●佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）：迪尚特以保守與強硬風格著稱，也是YouGov民調中，挺共和黨的選民在初選中會考慮的人選之一。他曾在2024年總統初選與川普競爭共和黨提名，也是保守派新聞頻道及活動的常客。

迪尚特的州長任期將於2027年結束，如果要參選2028年總統，必須在離任後累積動能及擴大聲勢。

●德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）：克魯茲是2016年共和黨總統候選人提名戰中，與川普戰到最後一刻的主要候選人。此後，克魯茲全力挺川，但也在一些微小卻引人注目的方面與川普拉開距離，例如批評川普政府揚言要以言論自由為由，取消脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）的節目，形容這樣做「極其危險」。

他並示警川普關稅政策的風險，近期拒絕支持川普某位爭議性駐外大使提名。

●黑馬可能為川普本人。

川普曾在2017年至2021年首次擔任總統。他多次提到，雖然憲法修正案有限制，他的支持者仍呼籲他在第2個任期屆滿後繼續掌權。79歲的川普最近甚至在白宮橢圓形辦公室的桌上擺放印有「Trump 2028」字樣的紅色帽子。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

美國憲法修正案規定任何人當選總統職務不得超過2次，川普已於今年1月開始第2個任期。儘管如此，他的一些支持者曾獻策，川普可以先成為副總統，在總統職位出缺時依法繼任總統，繞過這一規定。

他10月下旬被問到是否會在2028年11月角逐副總統時，川普對記者表示，理論上可以，但他不會這麼做，「我覺得太取巧了，也不正確」。

華郵指出，2028年川普將年滿82歲，考量到白宮正以空前的方式取得總統權力，外界仍不能完全忽視川普「第3任期」的想法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／鳳凰暴風圈進入陸地　氣象署最新說明
蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車
鳳凰可能「死在台灣上空」　估解除警報時間曝
古久保遭撤換　樂天「慣用手法」被翻出：今江當年看新聞才知道
宜蘭擋下「鳳凰第一槍」今早出太陽　網：長這麼大第一次看
跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！爆三角戀隱藏苦主是她
最新各國「穿心路徑」　鳳凰登陸點還有變數

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯報復制裁！　宣布無限期禁止30名日本人入境

美2028大選共和黨誰出爭？　范斯、盧比歐聲勢領先

日本旅遊變貴了！政府擬「調漲出國稅」　外籍旅客多付2000日圓

美福特號航母「進駐拉美」　馬杜洛下令全民抗戰

伊斯坦堡市長爆「天價貪腐案」　檢方求刑超過2000年

日相挺台遭中領事嗆「斬首」　自民黨決議促政府強硬反制

英最大洗錢案判刑！陸主謀想當小國女王　用沈殿霞偽造證件

美政府關門將結束！道瓊飆漲寫新高　軟銀出貨輝達跌近3%

土耳其軍機墜毀　機上至少20人生死不明

史上最長美國政府關門將結束　川普稱「重大勝利」

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

房價越打越漲的「2大致命錯誤」！　他怒揭：某些建商只顧轉嫁利潤「不想努力」｜地產詹哥老實說完整版 EP283

俄羅斯報復制裁！　宣布無限期禁止30名日本人入境

美2028大選共和黨誰出爭？　范斯、盧比歐聲勢領先

日本旅遊變貴了！政府擬「調漲出國稅」　外籍旅客多付2000日圓

美福特號航母「進駐拉美」　馬杜洛下令全民抗戰

伊斯坦堡市長爆「天價貪腐案」　檢方求刑超過2000年

日相挺台遭中領事嗆「斬首」　自民黨決議促政府強硬反制

英最大洗錢案判刑！陸主謀想當小國女王　用沈殿霞偽造證件

美政府關門將結束！道瓊飆漲寫新高　軟銀出貨輝達跌近3%

土耳其軍機墜毀　機上至少20人生死不明

史上最長美國政府關門將結束　川普稱「重大勝利」

Nissan「全新旗艦N8休旅」現身！主打舒適大空間　明年量產上市

俄羅斯報復制裁！　宣布無限期禁止30名日本人入境

大谷翔平明年中5日先發？道奇GM：休季將進行討論

快訊／30歲男刀砍輔大名醫喊：殺你！　檢「4罪嫌」聲押禁見

00929暴力升息12%奏效！八大長老回補、大戶信心回籠

水淹宜蘭！　蘇澳新站變《神隱少女》場景

美2028大選共和黨誰出爭？　范斯、盧比歐聲勢領先

輔大名醫遭刺傷　蘇一峰「曾遇患者拍桌揮拳」提告結果公開

「新一代TOYOTA RAV4」大陸11/20上市！3種動力還有全新2.0升油電

LIVE／鳳凰暴風圈進入陸地　氣象署最新說明

陳偉霆重現「妍妍接電話！」　趙露思：不用這麼猛

國際熱門新聞

女醫抄近路遭性侵40分鐘　惡男庭上竟自慰

結束政府關門，川普打趴歐巴馬

美政府關門將結束！道瓊大漲破新高　輝達重挫3%

川普談中國突轟法國：科技被課不平稅

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

英最大洗錢案　陸主謀判11年8月

大馬士革國家博物館6古羅馬雕像被偷！

騎馬遭野生獅飛撲咬脖　女遊客驚險逃死

史上最長美國政府關門將結束　川普稱「重大勝利」

巴基斯坦塔利班自殺炸彈攻擊12死27傷

泰正妹比賽辣舞「私處大走光」畫面瘋傳

降智的勝利：暗河傳與陸劇的沈淪

大馬警：黃明志、謝侑芯有超友誼親密關係

土耳其軍機墜毀　機上至少20人生死不明

更多熱門

相關新聞

美政府關門將結束！道瓊大漲破新高　輝達重挫3%

美政府關門將結束！道瓊大漲破新高　輝達重挫3%

美股週二（11日）主要指數表現分歧，市場樂觀預期美國政府關門即將結束，道瓊指數大漲並創歷史收盤新高。不過，科技股未能延續漲勢，主要受軟銀集團出售輝達持股引發市場對AI產業估值疑慮影響。輝達（NVDA-US）股價下跌2.96%，收193.16美元，台積電ADR跌1.39%，收291.17美元。

黃金狂漲　美元信任的裂縫

黃金狂漲　美元信任的裂縫

史上最長美國政府關門將結束　川普稱「重大勝利」

史上最長美國政府關門將結束　川普稱「重大勝利」

川普談中國突轟法國：科技被課不平稅

川普談中國突轟法國：科技被課不平稅

敘利亞總統第一人！　夏拉訪白宮見川普

敘利亞總統第一人！　夏拉訪白宮見川普

關鍵字：

美國2028大選川普盧比歐范斯小唐納共和黨北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

鳳凰風雨炸全台！停班課懶人包一覽

台積電6億機台轉手　出售給世界先進

LINE「14款免費貼圖」限時下載！麵包熊、小廢圖超實用

更多

最夯影音

更多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面