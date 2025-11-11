台鐵明午前「樹林=台東、嘉義=潮州」對號列車停駛　南迴線全停

▲台鐵東部和南部對號列車停駛。（資料圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

鳳凰颱風預計明天(12日)登陸，台鐵公司宣布，明天中午12時前東部樹林到台東間對號列車行駛、鳳林到瑞穗間區間車停駛，另西部嘉義到潮州間對號列車停駛，南迴線各級列車全區間停駛。支線部分，深澳線停駛，已停駛搶修的平溪線取消公路接駁。

因應鳳凰颱風陸上警報發布，台鐵今晚公布明(12)日中午12時前各級列車行駛計畫，東部幹線部分，樹林=台東間對號列車全區間停駛；區間(快)車鳳林=瑞穗間停駛，樹林=鳳林、瑞穗=台東間視 風雨狀況機動行駛。

西部幹線對號列車部分，嘉義=潮州間停駛。逆行列車行駛至彰化；部分順行列車由員林(472次)、斗六(102次及280次)、嘉義(170次)始發。區間車和區間快車方面，彰化=潮州間列車視風雨狀況機動行駛。彰化以北全區間正常行駛。

此外，南迴線明天中午12時前各級列車全區間停駛。支線方面，深澳線明天停駛，平溪線全日暫停公路接駁，內灣線、集集線、 沙崙線正常行駛。另枋寮=台東間藍皮解憂號5899、5898次觀光列車停駛。明天中午12時後列車行駛資訊，將於明日9時30分發布。

台鐵公司提醒，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。