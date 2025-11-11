蔣萬安打破「放假才有臉」潛規則　1.6萬網友灌爆臉書

▲蔣萬安在臉書上宣布，北市明正常上班上課。（圖／蔣萬安臉書）



記者楊庭蒝／綜合報導

鳳凰颱風來襲，台北市政府於今（11）日晚間8時宣布，因颱風路徑南修且強度減弱，明（12）日台北市各機關學校照常上班及上課。此次蔣萬安臉書公告的「配圖」意外成為討論熱區，眼尖網友發現，蔣萬安此次打破了過往「停班課才會有市長照」的慣例，首次在宣布正常上班課的圖卡中放上自己的照片，讓不少網友在留言區熱議。

根據中央氣象署資料顯示，鳳凰颱風已於今日上午減弱為輕度颱風，且暴風圈縮小，氣象署及台大氣象團隊評估台北市明日風雨未達停班停課標準，亦未列入陸上警戒範圍。蔣萬安透過臉書強調，市府將持續守護城市安全，確保市民生活運作正常，面對風雨南台灣首當其衝，北市也會與其他縣市保持聯繫，必要時啟動資源調度。他也特別提醒，雖然未達停班標準，但預估仍有短暫陣雨，呼籲市民通勤攜帶雨具並注意安全。

然而，這則公告貼出後，截至截稿前已經有1.6萬次按讚數和超過6千則留言。許多網友發現了圖卡中的「異常」，過去蔣萬安的臉書在宣布正常上班上課時，圖卡通常不放人像，唯有宣布「停班停課」時才會配上市長的個人照片。這次「不放假卻有照片」的操作，被視為打破了這個網路流傳已久的都市傳說。

此舉引發網友在留言區洗版，紛紛對著這張新版圖卡大呼：「沒放假你為什麼放自己的照片啊，真皮」、「蔣不聽就是蔣不聽」。除了對照片的討論，也有不少民眾反映通勤時風雨體感強烈，留言區充滿了各種抱怨與諧音哏，像是：「咕嚕咕嚕」、「我要游到澎湖去了」、「雨傘別說開花了，直接被吹走」、「颱風全勤蔣」。