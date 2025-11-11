　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安打破「放假才有臉」潛規則　1.6萬網友灌爆臉書

▲蔣萬安通知，北市明正常上班上課。（圖／蔣萬安臉書）

▲蔣萬安在臉書上宣布，北市明正常上班上課。（圖／蔣萬安臉書）

記者楊庭蒝／綜合報導

鳳凰颱風來襲，台北市政府於今（11）日晚間8時宣布，因颱風路徑南修且強度減弱，明（12）日台北市各機關學校照常上班及上課。此次蔣萬安臉書公告的「配圖」意外成為討論熱區，眼尖網友發現，蔣萬安此次打破了過往「停班課才會有市長照」的慣例，首次在宣布正常上班課的圖卡中放上自己的照片，讓不少網友在留言區熱議。

根據中央氣象署資料顯示，鳳凰颱風已於今日上午減弱為輕度颱風，且暴風圈縮小，氣象署及台大氣象團隊評估台北市明日風雨未達停班停課標準，亦未列入陸上警戒範圍。蔣萬安透過臉書強調，市府將持續守護城市安全，確保市民生活運作正常，面對風雨南台灣首當其衝，北市也會與其他縣市保持聯繫，必要時啟動資源調度。他也特別提醒，雖然未達停班標準，但預估仍有短暫陣雨，呼籲市民通勤攜帶雨具並注意安全。

然而，這則公告貼出後，截至截稿前已經有1.6萬次按讚數和超過6千則留言。許多網友發現了圖卡中的「異常」，過去蔣萬安的臉書在宣布正常上班上課時，圖卡通常不放人像，唯有宣布「停班停課」時才會配上市長的個人照片。這次「不放假卻有照片」的操作，被視為打破了這個網路流傳已久的都市傳說。

此舉引發網友在留言區洗版，紛紛對著這張新版圖卡大呼：「沒放假你為什麼放自己的照片啊，真皮」、「蔣不聽就是蔣不聽」。除了對照片的討論，也有不少民眾反映通勤時風雨體感強烈，留言區充滿了各種抱怨與諧音哏，像是：「咕嚕咕嚕」、「我要游到澎湖去了」、「雨傘別說開花了，直接被吹走」、「颱風全勤蔣」。

 

11/09 全台詐欺最新數據

15年前梅姬惡夢重演！蘇澳暴雨水淹全鎮　居民嘆：真的變孤島
宜蘭暴雨淹水「軍方出動」！水中救人畫面曝
宜蘭暴雨淹水友受困！熱血男團「泳圈出動」救援…路上順手救阿嬤
蘇澳豪雨慘況！煙波飯店地下室「整排車泡水」　進退不得畫面曝
《魷魚遊戲》001號爺爺性騷案大逆轉！
鳳凰還沒登陸　宜蘭豪雨發白「非常恐怖」粉專揭原因

中央氣象署今（11日）晚持續針對26號輕度颱風「鳳凰」發布海上陸上颱風警報，陸警範圍包含嘉南高屏東5縣市，各地易有8到10級強陣風，今晚到明天（12日）北東嚴防豪大雨，尤其宜蘭有超大豪雨；明晚颱風登陸時南部嚴防11級強陣風，北台灣雨勢有望趨緩，但等到颱風從花東一帶出海，風向轉變，北台灣又有局部豪大雨發生。。

高鐵明天改「全自由座模式」　雙向每小時各發3班

LIVE／鳳凰瘦身越來越小顆　陸警5縣市

北市明上班上課　蔣萬安臉書遭灌爆「咕嚕咕嚕」

台鐵2路段淹水　樹林＝花蓮對號列車18：30起停駛

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／明天10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

