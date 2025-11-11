LIVE／鳳凰「瘦身」越來越小顆　巨浪+大雷雨國家警報

記者許力方／台北報導

26號輕度颱風「鳳凰」（Fung-Wong）即將登陸，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，將嘉義以南5縣市列入陸上警戒範圍，觀測目前颱風7級暴風圈、風速都有縮小減弱的趨勢，稍早預估鳳凰將朝北轉東北方前進，暴風圈明天（12日）清晨觸碰屏東陸地，下午抵達西南方近海，傍晚至晚間從高屏登陸，以屏東機率較大，並提前在明晚至深夜從花東出海。

氣象署今傍晚針對宜蘭發布「大雷雨即時訊息」國家級警報，另針對連江、屏東縣發布「颱風強風告警」，因受颱風強風影響，沿岸將出現6米以上颱風巨浪，請遠離沿岸地區。

根據氣象署今晚8時30分最新觀測，鳳凰近中心最大風速從每秒28公尺，再度下降至每秒25公尺，瞬間最大陣風從每秒35公尺，下降至每秒33公尺，7級暴風半徑也縮小20公里至200公里。預計颱風強度仍有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預報科長林秉煜表示，原先預估鳳凰颱風路徑偏東北，現在看起來較偏東移動，因此路徑縮短，預計提前於明晚至深夜從花蓮或台東出海，未來也將持續減弱、縮小。氣象署將於13日（周四）解除海上陸上颱風警報，主要視颱風減弱為熱帶性低氣壓的時間，若其路徑更偏南，受到地形破壞少，解除時間就會較晚。

▼鳳凰颱風接近台灣過程中，有逐漸縮小趨勢。（圖／中央氣象署）

