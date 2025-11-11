　
LIVE／鳳凰「瘦身」越來越小顆　巨浪+大雷雨國家警報

記者許力方／台北報導

26號輕度颱風「鳳凰」（Fung-Wong）即將登陸，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，將嘉義以南5縣市列入陸上警戒範圍，觀測目前颱風7級暴風圈、風速都有縮小減弱的趨勢，稍早預估鳳凰將朝北轉東北方前進，暴風圈明天（12日）清晨觸碰屏東陸地，下午抵達西南方近海，傍晚至晚間從高屏登陸，以屏東機率較大，並提前在明晚至深夜從花東出海。

氣象署今傍晚針對宜蘭發布「大雷雨即時訊息」國家級警報，另針對連江、屏東縣發布「颱風強風告警」，因受颱風強風影響，沿岸將出現6米以上颱風巨浪，請遠離沿岸地區。

根據氣象署今晚8時30分最新觀測，鳳凰近中心最大風速從每秒28公尺，再度下降至每秒25公尺，瞬間最大陣風從每秒35公尺，下降至每秒33公尺，7級暴風半徑也縮小20公里至200公里。預計颱風強度仍有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

氣象署預報科長林秉煜表示，原先預估鳳凰颱風路徑偏東北，現在看起來較偏東移動，因此路徑縮短，預計提前於明晚至深夜從花蓮或台東出海，未來也將持續減弱、縮小。氣象署將於13日（周四）解除海上陸上颱風警報，主要視颱風減弱為熱帶性低氣壓的時間，若其路徑更偏南，受到地形破壞少，解除時間就會較晚。

▼鳳凰颱風接近台灣過程中，有逐漸縮小趨勢。（圖／中央氣象署）

▲▼鳳凰颱風。（圖／中央氣象署）

▲▼鳳凰颱風。（圖／中央氣象署）

▲▼鳳凰颱風。（圖／中央氣象署）

11/09 全台詐欺最新數據

鳳凰減肥「大迴轉」撲高屏　穿尾風向變！北台再豪雨
快訊／全台都宣布了！　11縣市3鄉鎮明日停班停課
彰化晚上8點半才宣布停班課　關鍵原因曝光
快訊／蘇澳暴雨淹水！　變電箱起火「整區瞬間陷漆黑」

北市明上班上課　蔣萬安臉書遭灌爆「咕嚕咕嚕」

北市明上班上課　蔣萬安臉書遭灌爆「咕嚕咕嚕」

鳳凰颱風襲台，氣象署今（11日）表示，鳳凰在上午8時30分減弱為輕度颱風，台北市政府晚間宣布，北北基桃未達停班停課標準，亦未列入鳳凰颱風陸上警戒區域，明照常上班及上課。市長蔣萬安也透過臉書提醒市民，明天預估還有短暫陣雨，上班、上學記得攜帶雨具、注意安全。不過，不到半小時的臉書貼文卻已湧入破三千名網友洗版狂嗆「咕嚕咕嚕」「蔣不聽就是蔣不聽」。

快訊／未列鳳凰颱風陸上警戒區域　北北基桃明正常上班上課

快訊／未列鳳凰颱風陸上警戒區域　北北基桃明正常上班上課

即／鳳凰颱風來襲！高雄宣佈12日停班停課

即／鳳凰颱風來襲！高雄宣佈12日停班停課

台鐵2路段淹水　樹林＝花蓮對號列車18：30起停駛

台鐵2路段淹水　樹林＝花蓮對號列車18：30起停駛

陳其邁離席「防颱」引爆議會衝突

陳其邁離席「防颱」引爆議會衝突

