鳳凰減肥「大迴轉」撲高屏　穿尾風向變！北台再豪雨

▲鳳凰颱風暴風圈縮小、強度減弱。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者許力方／台北報導

中央氣象署今（11日）晚持續針對26號輕度颱風「鳳凰」發布海上陸上颱風警報，陸警範圍包含嘉南高屏東5縣市，各地易有8到10級強陣風，今晚到明天（12日）北東嚴防豪大雨，尤其宜蘭有超大豪雨；明晚颱風登陸時南部嚴防11級強陣風，北台灣雨勢有望趨緩，但等到颱風從花東一帶出海，風向轉變，北台灣又有局部豪大雨發生。

氣象署預報中心預報科科長林秉煜表示，鳳凰颱風外圍環流加上東北季風，在地形交互影響下，今天宜蘭、基隆北海岸降下明顯雨勢，宜蘭、新北地區因地形影響，宜蘭平地、山區列入降雨警戒，有超大豪雨，今晚花東也有間歇性雨勢。

▲鳳凰轉向撲高屏準備穿越台灣尾。（圖／中央氣象署）

氣象署持續發布11縣市「豪雨特報」，宜蘭縣有超大豪雨，北海岸、花蓮地區、綠島有局部豪雨或大豪雨，基隆、新北、台東地區、台北、桃園、屏東山區以及恆春半島和蘭嶼有局部豪大雨，台北地區及台中、南投、高雄山區有局部大雨發生的機率。

從今天傍晚開始，宜蘭、新北整體時雨量都在100毫米以上，蘇澳最高，達到130.5毫米，宜蘭羅東五結鄉、新北瑞芳也有80毫米。今晚到明天宜蘭新北大台北山區都有短延時強降雨，基隆北海岸、大台北、宜花東有強降雨，明天北台灣降雨趨緩，但明晚到13日（周四）清晨，颱風從台東到花蓮出海，風向偏北風，和地行交互作用下，北台灣降雨轉大，13日白天開始，東北季風使得北台灣再度出現局部豪大雨。

林秉煜指出，鳳凰過去3小時強度略減、暴風圈縮小，預估持續向東北移動，並持續減弱，明天傍晚到晚間鳳凰接近高屏一帶陸地，登陸之後從花東一帶出海，這段過程風力相對明顯，出現3至5米浪高。各地陣風8到9級，今晚高屏風力逐漸增強，明天白天整體風力增強到9至10級，強風區域從海邊移到陸地，南高屏有8至9級強陣風。