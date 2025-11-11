高鐵明天改「全自由座模式」　雙向每小時各發3班

▲因應颱風來襲，高鐵明天取消班表，改每小時雙向各發3班全車自由座列車。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

鳳凰颱風預計明天(12日)登陸，台灣高鐵宣布，明天將取消營運班表，自上午6時起每小時雙向各發3班全車自由座列車。

因應鳳凰颱風來襲，台灣高鐵公司表示，經整體評估旅運需求，調整明（12）日全天營運班表，自上午6時起，取消原班表各班次列車，改由南港站南下及左營站北上，每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

此外，台中站將於6：00及06：30加開南下、北上各一班，總計共四班，每站停靠之全車自由座列車加強服務自台中站出發的旅客。

明日末班列車，預計自南港站發車：21：40前往左營站；22：40前往台中站；左營站則預計發車：21：40前往南港站；22：40前往台中站。

台灣高鐵表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。

高鐵說明，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日(含)起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。 持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日(含)起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。