　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓總統府改稱青瓦台！李在明回歸上班　狂粉揮國旗「三唱萬歲」

▲▼南韓總統李在明29日回歸青瓦台上班。（圖／VCG）

▲南韓總統李在明29日回歸青瓦台上班。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明今（29）日正式首度回到青瓦台上班，時隔1330天南韓總統再度回歸青瓦台，長達3年7個月的「龍山時代」宣告正式落幕，也標誌著南韓總統府名稱恢復為「青瓦台」。李在明第一天前往青瓦台上班，死忠支持者們揮舞南韓國旗與共同民主黨黨旗迎接，展現濃厚民意支持與象徵性意義。

李在明於29日上午9時13分，乘坐專用車抵達青瓦台，沿途支持者揮舞南韓國旗與共同民主黨黨旗，高喊「李在明萬歲」、「李在明加油」等口號，部分支持者以手機直播現場情況。

其實，支持者從前一晚就已開始聚集，甚至有人特地遠道而來，只為見證總統首日回到青瓦台上班。附近居民亦感受到總統回歸的氛圍，有便利商店業者調整營業時間以配合增加的警力，直升機飛行聲也再次出現，讓民眾直呼「終於回來了」。

▲▼青瓦台升起象徵南韓總統的鳳凰旗。（圖／達志影像）

▲青瓦台升起象徵南韓總統的鳳凰旗。（圖／達志影像）

29日上午0時，青瓦台掛起象徵國家元首的鳳凰旗，南韓總統辦公室正式恢復「青瓦台」名稱與標誌，象徵結束前總統尹錫悅的「龍山時代」，並展現李在明希望以未來導向的國政運作為核心的決心。

報導指出，李在明在青瓦台本館前下車時，身穿黑色外套，佩戴白色、紅色、藍色相間斜紋領帶，象徵「統合」，這條領帶也是他在重要場合常用，展現「全民總統」的決心。他與隨行參謀打趣互動後，旋即在本館舉行早餐茶會，隨後前往青瓦台內的國家危機管理中心巡視。

儘管青瓦台本館、與民管皆設有總統辦公室，但未來李在明主要將前往與民館辦公，並與秘書室長、政策室長和國家安保室長共用同一棟建築，確保「1分鐘距離」即可與幕僚溝通。

府方指出，青瓦台內部將與過去有所差異，避免因地理位置偏僻而成為「與民心脫節的九重宮闕式建築」，強調未來將以效率與親民為核心的國政運作。

▲▼李在明29日入駐青瓦台辦公。（圖／VCG）

▲▼李在明29日入駐青瓦台辦公。（圖／VCG）

▲▼李在明29日入駐青瓦台辦公。（圖／VCG）

據悉，自從李在明今年6月4日就任南韓總統以來，總統辦公室便著手準備青瓦台回歸事宜，從本月9日起開始搬遷辦公設施，歷時約3週完成。這次回歸亦被視為象徵性動作，意味著南韓總統府將揮別前總統尹錫悅任內的戒嚴氛圍，開啟新的國政運作篇章。

死忠粉絲們對此表現高度期待與感動。來自李在明原國會選區（仁川桂陽乙選區）的支持者表示，「看到總統首日回到青瓦台，感覺他克服了司法與人身威脅，仍成為總統，令人非常振奮」。甚至有人直言，「安穩、有力量的地方，讓人感到幸福，飯都不想吃了」。

附近居民也感受到青瓦台復歸後的警力增加與活動變化，認為這是民主社會下正常的政治活動表現。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

明治天皇玄孫批中共「野蠻國家」：飴與鞭手法用千年　

小泉純一郎勸金正日「放棄核武」！英政府解密文件揭平壤會談內幕

盜15萬卻留滿屋證據？日滅門案25年　嫌冷血「吃冰上網」行蹤成謎

世界第一！中國今年汽車銷售「擊敗日本」　日本稱霸20年跌落神壇

沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

快訊／日本爆發「淺層地震」　規模5.6

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲！呼籲「維護台海和平」

聖誕節成最後晚餐！母女吃完「傳統家常菜」雙亡　父命危搶救中

圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

新加坡刑法修正案今生效！　詐騙犯「強制鞭刑」最高24下

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

明治天皇玄孫批中共「野蠻國家」：飴與鞭手法用千年　

小泉純一郎勸金正日「放棄核武」！英政府解密文件揭平壤會談內幕

盜15萬卻留滿屋證據？日滅門案25年　嫌冷血「吃冰上網」行蹤成謎

世界第一！中國今年汽車銷售「擊敗日本」　日本稱霸20年跌落神壇

沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

快訊／日本爆發「淺層地震」　規模5.6

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲！呼籲「維護台海和平」

聖誕節成最後晚餐！母女吃完「傳統家常菜」雙亡　父命危搶救中

圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

新加坡刑法修正案今生效！　詐騙犯「強制鞭刑」最高24下

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

陸24歲男偶像高鐵站暴走！抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳　公司怒揭身分

【狗格分裂？】戲精柴被討握手！先露牙作勢→翻肚賣萌

國際熱門新聞

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲

教媽媽經營OnlyFans竟淪配角！正妹後悔了

川普回應中共圍台軍演：習近平沒跟我講　我也不擔心

20歲辣妹下藥迷劫男網友　被捕「清晰照」反爆紅

共軍發動封鎖台海軍演　日專家：3天內收手

台灣若淪陷　智庫：日基地成美軍戰勝關鍵

印度神童點名4國家、3時間點　預言2026有重大轉折

WSJ：台灣命運「與美日緊緊綑綁」

日本每年8萬人「神秘蒸發」！

中國今年汽車銷售「擊敗日本」　這2招稱霸

共軍軍演　日專家：施壓台又向美秀肌肉

重大突破！「癌症疫苗」將成真　一針拯救千萬人性命

中共軍演觀眾不是台灣　美前官員曝3大目標

更多熱門

相關新聞

日女東京街頭遭砍！兇手疑「30多歲中國人」

日女東京街頭遭砍！兇手疑「30多歲中國人」

日本一名30多歲女性29日中午在東京新宿區高田馬場街頭遭到一名男子持刀刺傷，根據最新調查，兇嫌疑為中國籍男子，目前仍在逃。此外，受害女子平時在美容店工作，而兇手曾經到店消費，是美容店的客人，疑似蓄意跟蹤後行兇。被害人遭刺後倒臥路邊，所幸送醫時仍意識清醒。

警告美日！圍台軍演強調「嚇阻外部干預」

警告美日！圍台軍演強調「嚇阻外部干預」

即／日本東京「街頭砍人」！被害女遭砍4刀

即／日本東京「街頭砍人」！被害女遭砍4刀

圍台軍演　日媒：牽制高市早苗「台灣有事」

圍台軍演　日媒：牽制高市早苗「台灣有事」

日本每年8萬人「神秘蒸發」！

日本每年8萬人「神秘蒸發」！

關鍵字：

日韓要聞南韓青瓦台李在明

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面