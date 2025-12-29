南韓總統府改稱青瓦台！李在明回歸上班　狂粉揮國旗「三唱萬歲」

▲南韓總統李在明29日回歸青瓦台上班。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明今（29）日正式首度回到青瓦台上班，時隔1330天南韓總統再度回歸青瓦台，長達3年7個月的「龍山時代」宣告正式落幕，也標誌著南韓總統府名稱恢復為「青瓦台」。李在明第一天前往青瓦台上班，死忠支持者們揮舞南韓國旗與共同民主黨黨旗迎接，展現濃厚民意支持與象徵性意義。

李在明於29日上午9時13分，乘坐專用車抵達青瓦台，沿途支持者揮舞南韓國旗與共同民主黨黨旗，高喊「李在明萬歲」、「李在明加油」等口號，部分支持者以手機直播現場情況。

其實，支持者從前一晚就已開始聚集，甚至有人特地遠道而來，只為見證總統首日回到青瓦台上班。附近居民亦感受到總統回歸的氛圍，有便利商店業者調整營業時間以配合增加的警力，直升機飛行聲也再次出現，讓民眾直呼「終於回來了」。

▲青瓦台升起象徵南韓總統的鳳凰旗。（圖／達志影像）

29日上午0時，青瓦台掛起象徵國家元首的鳳凰旗，南韓總統辦公室正式恢復「青瓦台」名稱與標誌，象徵結束前總統尹錫悅的「龍山時代」，並展現李在明希望以未來導向的國政運作為核心的決心。

報導指出，李在明在青瓦台本館前下車時，身穿黑色外套，佩戴白色、紅色、藍色相間斜紋領帶，象徵「統合」，這條領帶也是他在重要場合常用，展現「全民總統」的決心。他與隨行參謀打趣互動後，旋即在本館舉行早餐茶會，隨後前往青瓦台內的國家危機管理中心巡視。

儘管青瓦台本館、與民管皆設有總統辦公室，但未來李在明主要將前往與民館辦公，並與秘書室長、政策室長和國家安保室長共用同一棟建築，確保「1分鐘距離」即可與幕僚溝通。

府方指出，青瓦台內部將與過去有所差異，避免因地理位置偏僻而成為「與民心脫節的九重宮闕式建築」，強調未來將以效率與親民為核心的國政運作。

▲▼李在明29日入駐青瓦台辦公。（圖／VCG）

據悉，自從李在明今年6月4日就任南韓總統以來，總統辦公室便著手準備青瓦台回歸事宜，從本月9日起開始搬遷辦公設施，歷時約3週完成。這次回歸亦被視為象徵性動作，意味著南韓總統府將揮別前總統尹錫悅任內的戒嚴氛圍，開啟新的國政運作篇章。

死忠粉絲們對此表現高度期待與感動。來自李在明原國會選區（仁川桂陽乙選區）的支持者表示，「看到總統首日回到青瓦台，感覺他克服了司法與人身威脅，仍成為總統，令人非常振奮」。甚至有人直言，「安穩、有力量的地方，讓人感到幸福，飯都不想吃了」。

附近居民也感受到青瓦台復歸後的警力增加與活動變化，認為這是民主社會下正常的政治活動表現。