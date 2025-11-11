　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸髮廊推創始人剪髮「單次超5萬元」　 網傻眼：哪個大冤種去了

▲該髮廊的廣告。（圖／翻攝自微博）

▲該髮廊的廣告。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

中國陝西西安近日有一家髮廊推出「創始人剪髮單次11800元」的宣傳廣告，引發網友熱議。許多人質疑這是否是「噱頭行銷」，但店家表示，目前預約情況仍相當踴躍。

據《極目新聞》報導，該品牌髮廊在西安多處設置大型廣告，包括公車與高速路口，廣告牌上印有創始人大幅肖像，並附文字「創始人剪髮，單次11800元」，下方還標註「全國直營800餘家門店」，分布於西安、蘭州、杭州、北京、天津、洛陽、佛山等多個城市，並公布品牌客服專線。

▲▼陸髮廊推創始人剪髮「單次超5萬元」。（圖／翻攝自微博）

北京分店的工作人員10日上午表示，董事長目前人在西安，只有當地可接受預約，北京門店暫不開放。品牌客服人員也回應稱，預約主要依照顧客時間安排，客服會協助與董事長助理聯繫，並由專人跟進，「11800元只是單次剪髮，不含其他項目，現在預約的人多得很，要排隊。」

當記者表明身份希望採訪董事長時，客服回覆稱其行程緊湊，最快可排到三天後的星期五。

消息傳出後，不少網友紛紛留言嘲諷，「我就想知道有哪些大聰明去了」、「我有沒有11800根頭髮」、「你還真信有人會去啊，這明顯是炒話題」、「哪來的大冤種去了」。

根據天眼查資料，該家位於西安的美容美髮服務有限公司成立於2019年，註冊資本50萬元人民幣。

11/09 全台詐欺最新數據

獨／陽明山狂燒4.5公頃人禍真相曝

