蘋果突上新品「iPhone Pocket」　開賣時間曝光

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果 11日突襲公布新品，由 ISSEY MIYAKE 和 Apple 合作推出「iPhone Pocket」，其獨特的 3D 編織結構設計，可收納任何款式的 iPhone。設計靈感源自「一塊布」的概念，獨一無二的 3D 編織結構可收納任何款式的 iPhone 及各種可放入口袋的小物，產品將從 11 月 14 日 (星期五) 起，於部分零售店和 apple.com/tw 開賣，短背帶4,990、長背帶7,790元，而台灣確定將會在信義A13直營店上市。



iPhone Pocket 採用具 ISSEY MIYAKE 經典褶皺特質的羅紋開放式結構。這款設計的概念為「打造一個額外口袋」，以低調的造型完整包覆 iPhone，並可延展以收納更多日常小物。拉伸時，開放式織物會微微透出內容物，讓使用者能隱約看到 iPhone 的螢幕。iPhone Pocket 適合多種配戴方式：手持、繫在包上，或直接穿戴於身上皆可。短背帶款提供八種顏色，長背帶款則提供三種顏色，色彩選項充滿趣味。 ISSEY MIYAKE 母公司 MIYAKE DESIGN STUDIO 設計總監宮前義之 (Yoshiyuki Miyamae) 表示：「iPhone Pocket 的設計體現出 iPhone 與使用者之間的連結，同時也秉持 Apple 產品兼具普世美感與多元用途的特質。iPhone Pocket 探索的概念是『以自己的方式穿戴 iPhone 的樂趣』。它的簡約設計呼應 ISSEY MIYAKE 的理念：保留開放的空間，以容納更多可能性與個人詮釋。」



「一塊布」

iPhone Pocket 於日本打造，採用由 ISSEY MIYAKE 研發的獨特 3D 編織結構。設計靈感源自「一塊布」的概念，重新詮釋該品牌經典褶皺造型服飾的日常實用性。iPhone Pocket 的開發與設計過程中，Apple Design Studio 全程密切合作，並在設計與製作各階段提供見解。

推出日期

iPhone Pocket 為限量發售產品。短背帶款提供檸檬黃色、柑橘橙色、紫色、粉紅色、孔雀色、寶藍色、肉桂棕色和黑色；長背帶款提供寶藍色、肉桂棕色和黑色。短背帶款 iPhone Pocket 零售價 NT$4,990，長背帶款零售價 NT$7,790。

11 月 14 日 (星期五) 起，法國、大中華地區、義大利、日本、新加坡、南韓、英國和美國的顧客可於部分 Apple 零售店及 apple.com/tw 購買 iPhone Pocket。正值佳節時期，Apple 實體零售店及線上商店的 Apple 專員可協助顧客依照 iPhone 搭配不同長度與顏色、用 iPhone Pocket 搭出個人造型，並選購喜愛的新配件。

香港 Apple 廣東道零售店

東京 Apple 銀座零售店

上海 Apple 靜安零售店

巴黎 Apple Marché Saint-Germain 零售店

首爾 Apple 明洞零售店

新加坡 Apple Orchard Road 零售店

米蘭 Apple Piazza Liberty 零售店

倫敦 Apple Regent Street 零售店

紐約市 Apple SoHo 零售店

台北 Apple 信義 A13 零售店



