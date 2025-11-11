　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果突上新品「iPhone Pocket」　開賣時間曝光

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果 11日突襲公布新品，由 ISSEY MIYAKE 和 Apple 合作推出「iPhone Pocket」，其獨特的 3D 編織結構設計，可收納任何款式的 iPhone。設計靈感源自「一塊布」的概念，獨一無二的 3D 編織結構可收納任何款式的 iPhone 及各種可放入口袋的小物，產品將從 11 月 14 日 (星期五) 起，於部分零售店和 apple.com/tw 開賣，短背帶4,990、長背帶7,790元，而台灣確定將會在信義A13直營店上市。

▲▼ iPhone Pocket 。（圖／蘋果提供）
iPhone Pocket 採用具 ISSEY MIYAKE 經典褶皺特質的羅紋開放式結構。這款設計的概念為「打造一個額外口袋」，以低調的造型完整包覆 iPhone，並可延展以收納更多日常小物。拉伸時，開放式織物會微微透出內容物，讓使用者能隱約看到 iPhone 的螢幕。iPhone Pocket 適合多種配戴方式：手持、繫在包上，或直接穿戴於身上皆可。短背帶款提供八種顏色，長背帶款則提供三種顏色，色彩選項充滿趣味。 ISSEY MIYAKE 母公司 MIYAKE DESIGN STUDIO 設計總監宮前義之 (Yoshiyuki Miyamae) 表示：「iPhone Pocket 的設計體現出 iPhone 與使用者之間的連結，同時也秉持 Apple 產品兼具普世美感與多元用途的特質。iPhone Pocket 探索的概念是『以自己的方式穿戴 iPhone 的樂趣』。它的簡約設計呼應 ISSEY MIYAKE 的理念：保留開放的空間，以容納更多可能性與個人詮釋。」

▲▼ iPhone Pocket 。（圖／蘋果提供）
「一塊布」
iPhone Pocket 於日本打造，採用由 ISSEY MIYAKE 研發的獨特 3D 編織結構。設計靈感源自「一塊布」的概念，重新詮釋該品牌經典褶皺造型服飾的日常實用性。iPhone Pocket 的開發與設計過程中，Apple Design Studio 全程密切合作，並在設計與製作各階段提供見解。

推出日期
iPhone Pocket 為限量發售產品。短背帶款提供檸檬黃色、柑橘橙色、紫色、粉紅色、孔雀色、寶藍色、肉桂棕色和黑色；長背帶款提供寶藍色、肉桂棕色和黑色。短背帶款 iPhone Pocket 零售價 NT$4,990，長背帶款零售價 NT$7,790。
11 月 14 日 (星期五) 起，法國、大中華地區、義大利、日本、新加坡、南韓、英國和美國的顧客可於部分 Apple 零售店及 apple.com/tw 購買 iPhone Pocket。正值佳節時期，Apple 實體零售店及線上商店的 Apple 專員可協助顧客依照 iPhone 搭配不同長度與顏色、用 iPhone Pocket 搭出個人造型，並選購喜愛的新配件。

香港 Apple 廣東道零售店
東京 Apple 銀座零售店
上海 Apple 靜安零售店
巴黎 Apple Marché Saint-Germain 零售店
首爾 Apple 明洞零售店
新加坡 Apple Orchard Road 零售店
米蘭 Apple Piazza Liberty 零售店
倫敦 Apple Regent Street 零售店
紐約市 Apple SoHo 零售店
台北 Apple 信義 A13 零售店

▲▼ iPhone Pocket 。（圖／蘋果提供）
 

11/09 全台詐欺最新數據

399 1 7676 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

蘋果AI健康服務「Health+」明年登場

蘋果傳出正準備在 2026 年推出全新 AI 強化的健康服務「Health+」，該功能將整合於 iPhone 的健康 App 中，並透過人工智慧協助用戶進行個人化健康管理。

iPhone Air銷量太差　蘋果傳喊卡

蘋果傳正開發五大衛星新功能

「1兆參數」Apple Intelligence模型傳明年登場

Apple Fitness+傳遭蘋果內部審查

