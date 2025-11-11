高市早苗「台灣有事」發言惹怒北京　日政府重申台海和平重要性

▲ 高市早苗10日稱無意撤回先前發言。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」議題表態，引發中國強烈抗議後，內閣官房長官木原稔11日在記者會上回應，已向中方詳細說明高市早苗發言的真正意涵及日本政府立場，並重申台海和平穩定重要性。

綜合《朝日新聞》等日媒，木原稔強調，「台灣海峽和平穩定對日本安全及國際社會穩定至關重要，透過對話和平解決是政府一貫立場」，並提及10月底的領袖會談中，高市早苗與中國國家主席習近平再度確認推動戰略互惠關係的共識。

這起風波源於7日眾議院預算委員會質詢，高市早苗被問及台海衝突是否構成「存亡危機事態」時回答，「若涉及戰艦部署和武力使用，無論如何都可能成為存亡危機事態」，意即日本有權行使集體自衛權，為台灣安全採取軍事行動。

這番發言隨即引發中方不滿，中國駐大阪總領事薛劍8日發文嗆聲，「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉」；中國外交部發言人林劍10日也表達嚴厲譴責，稱此為「涉台錯誤言論」並提出「強烈抗議」。

面對中方質疑，高市早苗10日再度出席預算委員會時堅持立場，表明「符合政府既有見解，無意撤回或修正」，但承諾未來將避免針對特定假設情形公開表態。