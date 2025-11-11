　
泰辣妹比賽熱舞「私處大走光」畫面瘋傳　遭炎上道歉了

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲女子身穿性感洋裝熱舞，私處大走光。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國一名女子8日參加北標府刺青比賽，但當她穿著超高衩黑色性感洋裝在台上熱舞時，因為沒穿內褲導致私處走光。相關影片隨即在網路上瘋傳，引起不少網友撻伐，甚至要求相關政府部門採取行動，目前女子已經公開道歉。

Thaiger報導，這場刺青比賽已舉辦第3屆，今年賽事在7日、8日這兩天舉行，這名女子在評審和觀眾面前熱舞奪得名次，拿到2000泰銖獎金。只不過當時女子身上的性感連身裙未能把她的下半身遮好，加上她當時沒穿內褲，私密部位大走光。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

相關影片曝光之後，有人譴責其他參賽者和活動主辦單位當時沒有立即介入處理，甚至還把影片上傳社群媒體，也有不少網友直呼「這根本不是刺青比賽」、「她至少應該遮一下」、「穿丁字褲也可以秀出刺青啊」。還有人呼籲政府相關部門採取行動，有些人要求對這名女子與主辦單位追究責任，另有人呼籲取消明年活動。

面對排山倒海的批評聲浪，這名女子出面公開道歉並解釋，她原本有做遮蓋私密部位的相關事前處理，但可能在表演前脫落，且賽前大量飲酒，導致行為魯莽。她為此感到非常抱歉，同時也替主辦方緩頰，強調主辦單位與她的個人行為無關。截至目前，主辦單位尚未對這起事件發聲。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

30歲男砍名醫！3罪嫌移送偵辦　江漢聲負傷做筆錄畫面曝

泰北清萊知名景點「白廟」（Wat Rong Khun）將於2026年元旦起調整外國遊客票價，門票將從現行的100泰銖上漲至200泰銖，漲幅達1倍。

