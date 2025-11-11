南韓輸了！全球「最會吃泡麵」國家出爐　人均1年吃掉81包

▲2024年越南人共吃掉約81億4000萬包泡麵，換算下來平均每人一年吃81包。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

泡麵不僅是懶人救星，更是全球消費量驚人的「國民食品」。根據世界泡麵協會（WINA）最新公布的2024年統計，越南以人均81包泡麵高居全球第1，南韓緊追在後以79.2包名列第2，而台灣則以人均40包擠進前10名、位居第8，顯示亞洲國家仍是泡麵主要消費市場。

越南奪冠 人均吃掉81包泡麵

《韓聯社》引述WINA數據指出，2024年越南人共吃掉約81億4000萬包泡麵，換算下來平均每人一年吃81包，成功登上「全球最會吃泡麵」國家冠軍寶座。報導也提到，越南泡麵近年不只在當地熱銷，甚至開始進軍日本市場。

南韓則以人均79.2包緊追在後。該國人口約5157萬人，去年共消費41億包泡麵，排名全球第二，顯示泡麵在韓國飲食文化中已成為不可或缺的一部分。

亞洲霸榜 台灣人均40包排第8

根據統計，第3至第5名分別為泰國（57包）、尼泊爾（54包）與印尼（52包）；日本與馬來西亞並列第6，平均每人一年吃47包泡麵。台灣則以40包排第8，緊接著是菲律賓（39包）與中國（31包）。

報告指出，擁有傳統麵食文化的亞洲國家普遍泡麵消費量高；反觀歐洲地區，多數國家的人均消費量仍低於10包。然而，隨著韓流音樂與飲食文化風靡全球，泡麵在歐美市場的需求也逐年上升。

全球年吃破千億包

WINA統計顯示，2024年全球泡麵總消費量達到1230.7億包，年增2.4%。其中亞洲市場仍是主力，越南與南韓的高消費量更顯示出泡麵在快速生活節奏中，依舊是最受歡迎、最方便的平民美食。