泰24歲士兵性侵14歲少女！　竟「剃度出家」躲追查

▲泰國24歲男子性侵未成年少女後竟剃度出家躲追查。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

泰國一名24歲的義務役士兵在休假期間性侵一名年僅14歲的少女，事後竟跑到寺廟剃度出家，企圖隱匿身分躲過追查，但就在他準備逃往第二間寺廟的前一刻，仍被警方逮捕。

根據Thaiger報導，這起事件發生在去年6月，當時24歲的Watchara休假期間外出，在泰國南部素叻他尼府猜耶區（Chaiya district）的一間學校附近，認識了受害少女。Watchara先是和對方成為朋友後，再說服對方翹課，誘騙至一處度假村內性侵得逞。

少女的父母得知此事後立刻報警，調查人員追蹤Watchara的行蹤後得知，他竟已在素叻他尼府的一間寺廟出家為僧，企圖以佛教和尚的身分藏匿。警方隨後接獲線報，得知Watchara正計劃轉到泰國中部的一間寺廟，便趕在轉移前將其逮捕。

Watchara被捕後坦承犯行，但他辯稱少女是自願與他發生關係，自己沒有使用武力。但警方仍依據猜耶府法院在8月發布的逮捕令，以法定性侵害、對未滿15歲未成年人犯下猥褻行為，以及使用欺騙或武力帶走他人以進行不道德行為等罪名，將他移送猜耶警察局進行後續法律程序。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。