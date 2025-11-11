　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰24歲士兵性侵14歲少女！　竟「剃度出家」躲追查

▲▼泰國佛寺,寺廟,佛教,出家,沙彌,僧人,和尚。（示意圖／CFP）

▲泰國24歲男子性侵未成年少女後竟剃度出家躲追查。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

泰國一名24歲的義務役士兵在休假期間性侵一名年僅14歲的少女，事後竟跑到寺廟剃度出家，企圖隱匿身分躲過追查，但就在他準備逃往第二間寺廟的前一刻，仍被警方逮捕。

根據Thaiger報導，這起事件發生在去年6月，當時24歲的Watchara休假期間外出，在泰國南部素叻他尼府猜耶區（Chaiya district）的一間學校附近，認識了受害少女。Watchara先是和對方成為朋友後，再說服對方翹課，誘騙至一處度假村內性侵得逞。

少女的父母得知此事後立刻報警，調查人員追蹤Watchara的行蹤後得知，他竟已在素叻他尼府的一間寺廟出家為僧，企圖以佛教和尚的身分藏匿。警方隨後接獲線報，得知Watchara正計劃轉到泰國中部的一間寺廟，便趕在轉移前將其逮捕。

Watchara被捕後坦承犯行，但他辯稱少女是自願與他發生關係，自己沒有使用武力。但警方仍依據猜耶府法院在8月發布的逮捕令，以法定性侵害、對未滿15歲未成年人犯下猥褻行為，以及使用欺騙或武力帶走他人以進行不道德行為等罪名，將他移送猜耶警察局進行後續法律程序。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「桃園2百貨」颱風天確實停業！　7年櫃姐感動：有心了
快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修
桃園強風「垃圾桶路上跑」！　他急煞車：像飛彈亂竄
李四川或黃國昌都贏蘇巧慧！　趙少康曝白黨內民調
辛龍新歌痛訴喪妻5年心聲！　「瞬間的失去，彷彿是誰突然鬆手」
點名9縣市「周三放颱風假」　沒放請100隻烤雞！店家一早傻住

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

奈及利亞「極端組織」內戰！為爭地盤互殺　至少200人死亡

近50年首次！　日本擬2026年調漲簽證費

親手弄瞎2歲兒！　狠母落網驚揭「大女兒也被虐到失明」

殘肢散落街頭！印度汽車爆炸9死「疑自殺炸彈攻擊」　兇嫌長相曝

「電梯吞人」瞬間曝光！俄3歲娃輕輕碰門　竟墜1.8M電梯井

馬利網紅直播一半遭綁架「當眾槍決」　挺軍方被盯上

怪女持剪刀闖進家　男屋主「只穿內褲」肉搏對戰嚇：好像恐怖片

95歲股神巴菲特告別信「我將歸於沉寂」　親揭千億財產怎處理

泰24歲士兵性侵14歲少女！　竟「剃度出家」躲追查

騎馬遭野生獅「飛撲咬脖」爆血見骨　21歲女遊客被拖走驚險逃死

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

奈及利亞「極端組織」內戰！為爭地盤互殺　至少200人死亡

近50年首次！　日本擬2026年調漲簽證費

親手弄瞎2歲兒！　狠母落網驚揭「大女兒也被虐到失明」

殘肢散落街頭！印度汽車爆炸9死「疑自殺炸彈攻擊」　兇嫌長相曝

「電梯吞人」瞬間曝光！俄3歲娃輕輕碰門　竟墜1.8M電梯井

馬利網紅直播一半遭綁架「當眾槍決」　挺軍方被盯上

怪女持剪刀闖進家　男屋主「只穿內褲」肉搏對戰嚇：好像恐怖片

95歲股神巴菲特告別信「我將歸於沉寂」　親揭千億財產怎處理

泰24歲士兵性侵14歲少女！　竟「剃度出家」躲追查

騎馬遭野生獅「飛撲咬脖」爆血見骨　21歲女遊客被拖走驚險逃死

《暗黑破壞神IV》11賽季解鎖傳送　跑圖地獄結束階級系統加入

不讓糖尿病找上門！控制血糖日常飲食攻略一次學會

天心50歲了！慶生「合身背心包出細腰」絕美狀態全被拍 私下影片曝

奈及利亞「極端組織」內戰！為爭地盤互殺　至少200人死亡

氣象署啟動飛機追風觀測　提升「鳳凰」預報準確度

近50年首次！　日本擬2026年調漲簽證費

村上隆大弟子Mr.來台開展！高雄限定元素「香蕉眼睛少女」萌翻

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

颱風天確實停業！全讚爆「桃園2百貨」　7年櫃姐感動：有心了

日本動畫約70%作品「虧損製作」...協會籲改善動畫師工作室待遇

【心臟爆擊】媽剛打開門就被2狗輪流撒嬌 激動搖尾超可愛XD

國際熱門新聞

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

結束政府關門，川普打趴歐巴馬

全球「最會吃泡麵」國家曝　人均1年吃81包

黃明志投案Day8　堅持無辜狀況好

薛劍嗆斬首高市早苗！美駐日大使：真面目再度曝光

謝侑芯命案關鍵證物　家屬交出行李箱及手機

巴菲特告別信　親揭千億財產怎處理

恐怖巨浪！鳳凰襲菲律賓「4死140萬人撤離」

政府重啟曙光現　美股道瓊收紅381點

川普發錢！政府停擺航管硬撐　每人將獲31萬

19歲女兒玩寮國丟命　家屬警告：千萬別去

36秒畫面曝光！　美軍轟炸2運毒船6死

印度新德里汽車爆炸至少8死、11傷

地雷炸傷2泰軍！泰柬和平協議破局　川普白忙

更多熱門

相關新聞

地雷炸傷2泰軍！泰柬和平協議破局　川普白忙

地雷炸傷2泰軍！泰柬和平協議破局　川普白忙

泰國與柬埔寨才在美國總統川普（Donald Trump）見證下簽署「和平協議」兩週，如今卻因一場邊境地雷爆炸再度劍拔弩張。泰國詩麗沙革府（Sisaket Province）靠近柬埔寨邊境地區10日清晨發生爆炸，造成至少兩名泰國士兵重傷，其中一人右腳被炸斷。泰國政府隨即宣布，暫停執行與柬埔寨的和平協議，象徵川普斡旋的停火努力正式破局。

全球「最會吃泡麵」國家曝　人均1年吃81包

全球「最會吃泡麵」國家曝　人均1年吃81包

女童被媽騙去賣淫　祖母：全家靠她養

女童被媽騙去賣淫　祖母：全家靠她養

15克拉鑽戒套牢！泰女神Mai甜嫁7年男友　頭紗吻甜炸

15克拉鑽戒套牢！泰女神Mai甜嫁7年男友　頭紗吻甜炸

鳳凰登陸菲律賓釀2死　逾百萬人撤離

鳳凰登陸菲律賓釀2死　逾百萬人撤離

關鍵字：

泰國性侵出家和尚東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨登陸！全台停班課一覽

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面