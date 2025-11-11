　
國際

地雷炸傷2泰軍！泰柬和平協議「僅簽2週」宣告破局　川普白忙了

▲▼泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul，圖中）與柬埔寨總理洪瑪內（Hun Manet，左）於10月在美國總統川普（Donald Trump）見證下簽署和平協議。（圖／路透）

▲泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul，圖中）與柬埔寨總理洪瑪內（Hun Manet，左）於10月在美國總統川普（Donald Trump）見證下簽署和平協議。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

泰國與柬埔寨才在美國總統川普（Donald Trump）見證下簽署「和平協議」兩週，如今卻因一場邊境地雷爆炸再度劍拔弩張。泰國詩麗沙革府（Sisaket Province）靠近柬埔寨邊境地區10日清晨發生爆炸，造成至少兩名泰國士兵重傷，其中一人右腳被炸斷。泰國政府隨即宣布，暫停執行與柬埔寨的和平協議，象徵川普斡旋的停火努力正式破局。

邊境再爆衝突陰影　泰軍重傷、指控柬方埋雷

根據《曼谷郵報》報導，事發時泰軍正在邊境巡邏，突遭PMN-2型地雷引爆，另有三枚地雷在現場附近被發現。泰國軍方在聲明中指出，初步研判該地雷是有人移除鐵絲網後「新埋設在泰國境內」，暗指柬埔寨方面動手。

泰國軍方總司令布恩塔農塔（Ukris Boontanondha）表示，軍方已全面暫停協議執行，直到柬埔寨能「展現不具敵意的誠意」。泰國總理阿努廷（Anutin Chanvirakul）則在記者會上強調，「在情況釐清前，一切都必須停止」，並計劃前往醫院探視受傷士兵。

柬方否認埋雷　強調仍遵守協議

柬埔寨外交部隨後發表聲明，否認重新埋設地雷的指控，並表示對泰國中止協議「深感憂慮」。柬方重申，將持續遵守協議內容，包括撤出邊境重型武器與釋放被泰方拘留的18名柬埔寨士兵。

不過，這起爆炸事件被視為導火線，使得兩國脆弱的停火再度岌岌可危。

川普見證簽署　5日戰火後的短暫和平告終

泰柬雙方在7月曾因邊境爭議爆發為期5天的激烈戰鬥，雙方互射火箭與重砲，造成至少48人死亡、30萬人逃離家園。事後，美國總統川普出面居中斡旋，促成雙方於10月在馬來西亞吉隆坡簽署「泰國與柬埔寨總理會談成果聯合聲明」（Joint Declaration by the Prime Ministers of Thailand and Cambodia on the outcomes of their meeting in Kuala Lumpur）。

協議原定由雙方撤出重武器、成立臨時觀察團監控邊境情勢，並逐步釋放戰俘。然而如今泰國宣布中止執行，意味這場由川普主導的和平努力正式瓦解。

百年邊界爭議未解　再陷信任危機

泰柬邊界紛爭可追溯至法國殖民時期，長年以來多次爆發零星衝突。專家指出，這次爆炸顯示雙方仍缺乏互信，也暴露出和平協議缺乏實質監督與落實機制。

目前泰國政府尚未排除重新部署軍隊的可能，柬埔寨則呼籲保持冷靜，避免衝突升級。

11/09 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

