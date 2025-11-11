不是普通朋友！　大馬警長：黃明志、謝侑芯「有超友誼親密關係」

▲馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案。（圖／翻攝IG）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，案情持續發展。吉隆坡總警長法迪爾證實，兩人之間存在「超越普通朋友的親密與特殊關係」，而黃明志在投案後已兩度被延押，仍堅稱自己清白。謝侑芯家屬也從台灣寄出關鍵證物，盼協助還原真相。

警方：兩人同住飯店 關係「親密且特殊」

根據《中國報》報導，吉隆坡總警長拿督法迪爾指出，警方初步調查發現，死者謝侑芯與嫌犯黃明志生前有著「超越友誼的親密和特殊關係」。

他強調，兩人從國外同行入境馬來西亞後便一同入住飯店，直到命案發生，期間幾乎形影不離。法迪爾表示，「根據目前掌握的線索，他們的關係親密、特殊，但細節不便透露。」

法迪爾進一步說明，此案性質「非常直接明瞭」，案發時現場僅有兩人。警方已二度延扣黃明志，每次3至6天不等，案件仍在深入調查中。

黃明志二度延押 律師：他堅持無辜

42歲的黃明志於本月4日深夜前往警局自首，隔天即遭聲請延押6天，期滿後再度被延押3天，地點皆為吉隆坡金馬警局。其代理律師鄭清豐透露，黃明志在偵訊期間「身體健康、精神良好」，並一再表示自己清白無辜。

當媒體詢問他是否為本案唯一嫌犯時，律師表示無權回應，強調一切須以警方說法為準。不過他補充，黃明志「是一個心態積極的人，並未提出任何投訴」。

謝侑芯家屬寄關鍵證物 盼查明真相

31歲的台灣網紅謝侑芯，上月22日被發現陳屍於馬來西亞飯店浴室，全案朝謀殺方向偵辦。為協助釐清死因，謝侑芯家屬10日透過律師與保鑣陪同，將謝侑芯的行李箱與兩支手機從台灣寄回馬來西亞，再由家屬代表親手交給當地警方。

警方表示，這些物品曾在初步調查後返還給家屬，如今再度召回，顯示案情仍有待深入釐清。

目前，警方已掌握多項關鍵證據，並將根據鑑識結果與新證物進一步比對，釐清這段「超友誼親密關係」背後的真相。