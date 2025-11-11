　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰北清萊白廟2026年元旦起漲價　外國人門票翻倍

白廟以純白建築與鏡面細節聞名，被視為結合傳統佛教意象與現代藝術的代表之作。

▲白廟以純白建築與鏡面細節聞名，被視為結合傳統佛教意象與現代藝術的代表之作。

圖文／鏡週刊

泰北清萊知名景點「白廟」（Wat Rong Khun）將於2026年元旦起調整外國遊客票價，門票將從現行的100泰銖上漲至200泰銖，漲幅達1倍。

根據泰媒報導，寺方表示，調漲主要是為了支應景區維護與設施升級的龐大費用，並改善遊客體驗。新票價將同時包含「藝術之洞」（Cave of Art）的參觀權限，該藝術空間以超現實手法詮釋佛教宇宙觀，由白廟創辦人兼設計者、泰國著名藝術家許龍才（Chalermchai Kositpipat）親自打造。

要去趁現在！泰北清萊白廟宣布明年起漲價　外國人門票翻倍

▲白廟以純白建築與鏡面細節聞名，被視為結合傳統佛教意象與現代藝術的代表之作。

白廟管理方指出，過去多年維護成本不斷上升，加上遊客人數持續增加，原有票價已無法負擔清潔、修繕與人流管理開支。「此次票價調整，是為了確保能長期維護寺廟的藝術價值與安全品質，並讓每位遊客都能獲得更完善的參觀體驗。」

根據公告，泰國國民仍可免費入場，70歲以上長者及身高未滿120公分的兒童不分國籍皆享免票優惠。

要去趁現在！泰北清萊白廟宣布明年起漲價　外國人門票翻倍

▲白廟以純白建築與鏡面細節聞名，被視為結合傳統佛教意象與現代藝術的代表之作。

白廟以純白建築與鏡面細節聞名，被視為結合傳統佛教意象與現代藝術的代表之作。與一般寺廟不同，白廟並無常駐僧侶，而以當代藝術形式呈現佛教哲理，是清萊最具代表性的旅遊地標之一。

要去趁現在！泰北清萊白廟宣布明年起漲價　外國人門票翻倍

▲白廟以純白建築與鏡面細節聞名，被視為結合傳統佛教意象與現代藝術的代表之作。

即使票價翻倍，寺方仍對外國旅客的到訪信心十足，尤其是佔主要比例的中國觀光客。

白廟的雙重票價制度（本地人免費、外國人收費）雖引發部分爭議，但寺方強調，此舉是平衡文化保存與旅遊收益的必要措施。官員並呼籲遊客提前了解2026年的票價新制，共同支持這座泰國最具創意與象徵意義的藝術建築持續保存。


更多鏡週刊報導
前奧運短跑女王辛酸畫面流出！涉禁藥入獄罹罕病　如今連下樓梯都困難
9年攻防落幕！最想進美術館的黑貓過世　警衛不捨：常覺得牠會衝過來
點外送上樓竟收「2檢舉單」！　網讚：送餐還可以管理大樓

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰颱風估明天深夜提前出海　周四解除海陸警
快訊／忘了帶鑰匙！新北13歲少女「頂樓攀爬」摔落
家門前有土石流！泥水滾滾...一片泥黃畫面曝
揮刀砍名醫！30歲男喊「不是來看診」：我來殺你的
刺輔大名醫兇刀曝！　男看診突攻擊遭壓制上銬
快訊／鳳凰颱風陸警範圍擴大至6縣市　嘉義入列
LIVE／明10縣市風雨達停班課標準　氣象署最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰辣妹比賽熱舞「私處大走光」畫面瘋傳　遭炎上道歉了

下體痛爆被說「很正常」　少年拖1周慘被切睪丸！女醫停職調查

蜜蜂長著惡魔角！澳洲發現新本土物種　命名靈感「跟追劇有關」

泰北清萊白廟2026年元旦起漲價　外國人門票翻倍

巴基斯坦首都法院外爆炸！　至少6死多傷

跑馬拉松被車撞！韓25歲選手宣告腦死　8旬貨車司機：沒看到人

女醫抄近路「小巷遭性侵40分鐘」　半裸狂奔求救！惡男庭上竟自慰

15萬俄軍集結！企圖攻占波克羅夫斯克　趁濃霧挺進畫面曝光

普丁身體亮紅燈？右手「腫如麵包」狂炸青筋　詭異照瘋傳

孩子回家不孤單？日8旬嬤後悔了「賣房搬進養老院」　結局大反轉

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

傲嬌柴柴一擦腳就低吼　見主人怒喊不擦秒妥協

泰辣妹比賽熱舞「私處大走光」畫面瘋傳　遭炎上道歉了

下體痛爆被說「很正常」　少年拖1周慘被切睪丸！女醫停職調查

蜜蜂長著惡魔角！澳洲發現新本土物種　命名靈感「跟追劇有關」

泰北清萊白廟2026年元旦起漲價　外國人門票翻倍

巴基斯坦首都法院外爆炸！　至少6死多傷

跑馬拉松被車撞！韓25歲選手宣告腦死　8旬貨車司機：沒看到人

女醫抄近路「小巷遭性侵40分鐘」　半裸狂奔求救！惡男庭上竟自慰

15萬俄軍集結！企圖攻占波克羅夫斯克　趁濃霧挺進畫面曝光

普丁身體亮紅燈？右手「腫如麵包」狂炸青筋　詭異照瘋傳

孩子回家不孤單？日8旬嬤後悔了「賣房搬進養老院」　結局大反轉

鳳凰挾豪雨！瑞芳後火車站「水淹半個輪胎高」　警拉封鎖線管制

陳澤耀拍戲走光…曝馬來西亞監獄「超窒息」　準爸爸收楊祐寧驚喜

桃園南門市場颱風來襲前啟動復原作業　11/17起進行全面拆除

吃得到fumée招牌鵪鶉蛋、雞頸肉串燒　inari居酒屋推特別企劃

鳳凰來襲！雲林崙背豐榮村「綠色隧道」啟動預警性封閉作業

中獎人捐出1.2億點燃少棒夢！第13屆「花蓮台彩威力盃」12/6熱血登場、展現夢想力量

泰辣妹比賽熱舞「私處大走光」畫面瘋傳　遭炎上道歉了

美學館教保中心參訪台東縣警察局　萌娃直呼「讚」

BMI不是胖瘦唯一指標　醫舉例「大谷翔平過重」沒人說他胖

全猿力挺古久保！陳晨威忍不了發聲「沒一個教練像他這樣真性情」

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

國際熱門新聞

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

大馬警：黃明志、謝侑芯有超友誼親密關係

結束政府關門，川普打趴歐巴馬

全球最會吃泡麵國家　人均1年吃81包

黃明志投案Day8　堅持無辜狀況好

巴菲特告別信　親揭千億財產怎處理

薛劍嗆斬首高市早苗！美駐日大使：真面目再度曝光

恐怖巨浪！鳳凰襲菲律賓「4死140萬人撤離」

謝侑芯命案關鍵證物　家屬交出行李箱及手機

政府重啟曙光現　美股道瓊收紅381點

住宅區驚見大量熊腳印　札幌圓山公園關2週

川普發錢！政府停擺航管硬撐　每人將獲31萬

販毒集團女殺手「陳屍美墨邊境」　

普丁右手「腫如麵包」炸青筋　詭異照瘋傳

更多熱門

相關新聞

KTV神曲是它！業者認證「每5間包廂就1間點唱」

KTV神曲是它！業者認證「每5間包廂就1間點唱」

到KTV唱歌，多首耳熟能詳的經典作品總會一直出現在熱門榜單上，其中被譽為「KTV世界名曲」的情歌〈新不了情〉人氣始終不退，據KTV業者透露，平均每5間包廂就有1間會點來唱，播放頻率太高，他們不得不經常更換磁帶。

大馬警：黃明志、謝侑芯有超友誼親密關係

大馬警：黃明志、謝侑芯有超友誼親密關係

「用身體換住宿」人設竟是經歷

「用身體換住宿」人設竟是經歷

最想進美術館的黑貓過世

最想進美術館的黑貓過世

30歲童顏「合法蘿莉」穿制服遊迪士尼！

30歲童顏「合法蘿莉」穿制服遊迪士尼！

關鍵字：

泰國清萊白廟東南亞要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

快訊／明天10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面