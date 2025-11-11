泰北清萊白廟2026年元旦起漲價　外國人門票翻倍

▲白廟以純白建築與鏡面細節聞名，被視為結合傳統佛教意象與現代藝術的代表之作。

圖文／鏡週刊

泰北清萊知名景點「白廟」（Wat Rong Khun）將於2026年元旦起調整外國遊客票價，門票將從現行的100泰銖上漲至200泰銖，漲幅達1倍。

根據泰媒報導，寺方表示，調漲主要是為了支應景區維護與設施升級的龐大費用，並改善遊客體驗。新票價將同時包含「藝術之洞」（Cave of Art）的參觀權限，該藝術空間以超現實手法詮釋佛教宇宙觀，由白廟創辦人兼設計者、泰國著名藝術家許龍才（Chalermchai Kositpipat）親自打造。

白廟管理方指出，過去多年維護成本不斷上升，加上遊客人數持續增加，原有票價已無法負擔清潔、修繕與人流管理開支。「此次票價調整，是為了確保能長期維護寺廟的藝術價值與安全品質，並讓每位遊客都能獲得更完善的參觀體驗。」

根據公告，泰國國民仍可免費入場，70歲以上長者及身高未滿120公分的兒童不分國籍皆享免票優惠。

白廟以純白建築與鏡面細節聞名，被視為結合傳統佛教意象與現代藝術的代表之作。與一般寺廟不同，白廟並無常駐僧侶，而以當代藝術形式呈現佛教哲理，是清萊最具代表性的旅遊地標之一。

即使票價翻倍，寺方仍對外國旅客的到訪信心十足，尤其是佔主要比例的中國觀光客。

白廟的雙重票價制度（本地人免費、外國人收費）雖引發部分爭議，但寺方強調，此舉是平衡文化保存與旅遊收益的必要措施。官員並呼籲遊客提前了解2026年的票價新制，共同支持這座泰國最具創意與象徵意義的藝術建築持續保存。



