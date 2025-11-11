奈及利亞「極端組織」內戰！為爭地盤互殺　至少200人死亡

▲奈及利亞伊斯蘭極端組織「博科聖地」（Boko Haram）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

奈及利亞東北部9日爆發激烈武裝衝突，博科聖地（Boko Haram）與其分裂組織「西非伊斯蘭國省」（ISWAP）為爭奪勢力範圍爆發地盤戰，造成約200名武裝分子死亡。

根據《衛報》報導，這場衝突發生在乍得湖（Lake Chad）沿岸的道貢奇庫村（Dogon Chiku），該地位於奈及利亞、尼日、查德與喀麥隆四國交界地帶，是伊斯蘭極端組織長年活躍的區域。當地漁民與牧民長期遭武裝分子勒索「稅金」，成為他們資金來源之一。

依照與軍方合作的地方自衛隊成員科洛（Babakura Kolo）表示，「根據我們收到的統計，大約有200名ISWAP成員在戰鬥中喪命。」《法新社》也引述奈及利亞情報單位消息指出，這場交火確實發生，死亡人數超過150人，並形容這是博科聖地與ISWAP之間迄今最血腥的一次衝突。

ISWAP原為博科聖地的分裂派，2016年脫離後與伊斯蘭國（IS）結盟，雙方多次在乍得湖流域發生戰鬥。儘管外界長期認為ISWAP在資源與組織上佔優勢，但博科聖地在湖區的地盤爭奪戰中仍展現強勢，這次更奪走對方多艘突襲用船隻。

根據聯合國環境規劃署（UN Environment Programme）資料，乍得湖自1960年代以來面積縮減超過九成，隨著湖水退縮，新陸路通道出現，也讓恐怖組織活動範圍不斷擴大。

自2009年博科聖地創辦人尤素夫（Mohammed Yusuf）遭非法處決後，奈及利亞東北地區爆發長期聖戰衝突，已造成超過4萬人喪生、約200萬人流離失所。