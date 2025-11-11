馬利網紅直播一半遭綁架「當眾槍決」　挺軍方被盯上

▲圖為非洲國家馬利街景。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

非洲國家馬利TikTok網紅席塞（Mariam Cisse）經常發布支持馬利軍方的影片，擁有將近10萬名粉絲，但當她上周進行直播期間遭疑似蓋達組織關聯武裝分子綁架，後來在公共廣場被槍殺處決，消息一出震驚該國。

路透社、每日郵報等報導，席塞6日在北部城鎮通卡（Tonka）被多名武裝分子強行帶走，後來被疑似蓋達組織分支「伊斯蘭和穆斯林支持組織」（JNIM）成員槍決身亡。有消息稱席塞是在7日被槍決，不過國家電視台與另名消息人士則稱處決發生在8日。

席塞兄弟宣稱，「（席塞）被聖戰分子抓走，他們指控她向馬利軍方通風報信」，他只能被迫在人群中目睹整個行刑過程。

▲席塞被多名武裝分子強行帶走之後，遭當眾槍決身亡。（圖／翻攝自TikTok）

目前尚無組織宣稱犯案，但消息人士稱，襲擊者很可能是與馬利軍隊作戰的當地聖戰組織成員。當地官員已證實這起處決事件並發聲譴責，稱恐怖分子此舉旨在阻止民眾公開支持政府軍。

馬利軍政府正面臨來自JNIM及其他武裝團體日益增長的壓力。JNIM是該國最具影響力的聖戰組織，過去數周所實施的燃料封鎖迫使政府關閉學校，其影響力在近期擴及大片土地。

▼JNIM是該國最具影響力的聖戰組織，過去數周所實施的燃料封鎖迫使政府關閉學校。（圖／路透）