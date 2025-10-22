情侶拍親密互動片遭炎上　法院強制60天內完婚

▲奈及利亞網紅情侶拍甜蜜影片被指不道德，法院竟要求「直接完婚」。。（圖／翻攝自Tiktok／@maiwushiryabackup）



記者楊庭蒝／綜合報導

奈及利亞北部卡諾州一對TikTok情侶伊德里斯·伊德里斯·邁烏希里亞（Idris Idris Mai Wushirya）與芭絲拉·雅爾·古達（Basira Yar Guda），因在社群平台上傳親密互動影片，被當地電影審查委員會批評「低俗、不道德」，甚至遭控違反宗教與文化傳統。卡諾地方法院週一裁定，命令宗教警察機構「Hisbah委員會」必須在60天內替兩人舉辦婚禮，這項判決隨即在全國引發爭議。

警察機構副指揮官穆賈希丁·阿米努丁（Mujahideen Aminuddeen）證實，法院確實下令他們促成婚事，並表示這項決定「將成為其他社群創作者的警惕」。他指出，兩人是在發布違反當地宗教教義的影片後被傳喚上庭，庭上則堅稱彼此是真心相愛，因此當局已派人前往尚法拉州（Zamfara）與女方家人會面，確認雙方家世背景並商討婚禮細節。

阿米努丁進一步透露，另一名指揮官阿米努·道拉瓦（Aminu Daurawa）列出五項婚前條件，必須全部完成後婚禮才能舉行。內容包括：確認雙方出身與家庭背景、進行心理健康與吸毒檢測、接受健康檢查（涵蓋肝炎、愛滋病、基因型與性病）、討論聘金安排，以及滿足準新娘「不願住租屋、婚後要有自住房」的要求。目前當局也正在請求州政府協助，替兩人尋找婚後住所。

然而，奈及利亞律師公會（NBA）隨即發表聲明，痛批法院此舉「既違憲又違法」。NBA主席馬茲·奧西格威（Mazi Osigwe）強調，任何法院都無權強迫成年人結婚，這項命令顯示司法單位對憲法授權範圍的嚴重誤解，也明顯侵犯當事人的基本人權。他呼籲司法機關立即撤銷這項裁定，並要求徹查整起事件，防止類似違憲行為再次發生。