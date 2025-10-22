　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

情侶拍親密互動片遭炎上　法院強制60天內完婚

▲奈及利亞網紅情侶拍甜蜜影片被指不道德，法院竟要求「直接完婚」。。（圖／翻攝自Tiktok／@maiwushiryabackup）

▲奈及利亞網紅情侶拍甜蜜影片被指不道德，法院竟要求「直接完婚」。。（圖／翻攝自Tiktok／@maiwushiryabackup）

記者楊庭蒝／綜合報導

奈及利亞北部卡諾州一對TikTok情侶伊德里斯·伊德里斯·邁烏希里亞（Idris Idris Mai Wushirya）與芭絲拉·雅爾·古達（Basira Yar Guda），因在社群平台上傳親密互動影片，被當地電影審查委員會批評「低俗、不道德」，甚至遭控違反宗教與文化傳統。卡諾地方法院週一裁定，命令宗教警察機構「Hisbah委員會」必須在60天內替兩人舉辦婚禮，這項判決隨即在全國引發爭議。

警察機構副指揮官穆賈希丁·阿米努丁（Mujahideen Aminuddeen）證實，法院確實下令他們促成婚事，並表示這項決定「將成為其他社群創作者的警惕」。他指出，兩人是在發布違反當地宗教教義的影片後被傳喚上庭，庭上則堅稱彼此是真心相愛，因此當局已派人前往尚法拉州（Zamfara）與女方家人會面，確認雙方家世背景並商討婚禮細節。

阿米努丁進一步透露，另一名指揮官阿米努·道拉瓦（Aminu Daurawa）列出五項婚前條件，必須全部完成後婚禮才能舉行。內容包括：確認雙方出身與家庭背景、進行心理健康與吸毒檢測、接受健康檢查（涵蓋肝炎、愛滋病、基因型與性病）、討論聘金安排，以及滿足準新娘「不願住租屋、婚後要有自住房」的要求。目前當局也正在請求州政府協助，替兩人尋找婚後住所。

然而，奈及利亞律師公會（NBA）隨即發表聲明，痛批法院此舉「既違憲又違法」。NBA主席馬茲·奧西格威（Mazi Osigwe）強調，任何法院都無權強迫成年人結婚，這項命令顯示司法單位對憲法授權範圍的嚴重誤解，也明顯侵犯當事人的基本人權。他呼籲司法機關立即撤銷這項裁定，並要求徹查整起事件，防止類似違憲行為再次發生。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台大中文系名師蔡璧名逝世　享壽60歲
郭富城三寶出生了！　甜曬萌照報喜
被酸「咕嚕咕嚕市長」不放假　蔣萬安4字回應
Netflix《回魂計》突發道歉影片：對不起騙大家　網嘴角失
閃兵第三波坤達遭拘提　188cm新北帥檢超搶眼！網友秒歪樓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

情侶拍親密互動片遭炎上　法院強制60天內完婚

5歲女童失蹤　日警驚見「屍體藏家中冷凍庫」！無業母被捕

數千隻「粉紅膠狀生物」沖上海灘！　美專家一看驚呼：很罕見

北海道外海規模5.1地震！最大震度4　無海嘯威脅

拉攏川普！日本首相高市早苗端「皮卡車＋黃豆」　外媒曝大禮包內容

飛行中「駕駛艙窗戶破裂」！　日本琉球空中通勤客機緊急返航

第3次世界大戰爆發躲哪裡？　「這8國」被點名最安全

最強硬女首相？韓媒擔憂「日韓關係惡化」　高市早苗：我愛看韓劇

男火化前突然復活嚇壞賓客　驚爆「根本沒死」：想知道大家多愛我

俄連夜狂轟能源設施！烏克蘭多地停電　6死18傷「6月大嬰兒喪命」

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

情侶拍親密互動片遭炎上　法院強制60天內完婚

5歲女童失蹤　日警驚見「屍體藏家中冷凍庫」！無業母被捕

數千隻「粉紅膠狀生物」沖上海灘！　美專家一看驚呼：很罕見

北海道外海規模5.1地震！最大震度4　無海嘯威脅

拉攏川普！日本首相高市早苗端「皮卡車＋黃豆」　外媒曝大禮包內容

飛行中「駕駛艙窗戶破裂」！　日本琉球空中通勤客機緊急返航

第3次世界大戰爆發躲哪裡？　「這8國」被點名最安全

最強硬女首相？韓媒擔憂「日韓關係惡化」　高市早苗：我愛看韓劇

男火化前突然復活嚇壞賓客　驚爆「根本沒死」：想知道大家多愛我

俄連夜狂轟能源設施！烏克蘭多地停電　6死18傷「6月大嬰兒喪命」

巴林亞洲青年運動會　林立瑋、王婕菱出任中華隊掌旗官

平溪線路基消失百米「搶修至11月底」　台鐵公布運行計畫

碳稅擱淺會讓舊船汰換速度減慢　雙燃料船改為雙燃料預備

輝達落腳台北露曙光！他喊話蔣萬安「別只開心」：快處理都計變更

台大中文系名師蔡璧名逝世　享壽60歲

全運會女子拳擊 　黃筱雯完勝對手摘金締造5連霸

90後陸劇男神TOP10！《凡人修仙傳》楊洋排名第六、劉宇寧第二

郭富城三寶出生了！　甜曬萌照報喜：小公主終於到家了

快訊／三重母開水煮泡麵…滾水燙傷1歲兒　2度燒燙傷送醫

國際皇冠盃23日登場　台灣女將徐薇淩和世界隊名將力抗日本

【尋求目擊者】台74甲「大塊塑膠布」迎面飛來！　騎士閃避不及慘摔

國際熱門新聞

歐盟擬把乙醇列致癌物　乾洗手恐禁用

日小情侶月台「激戰」　前後狂晃拉裙畫面曝

韓女「火焰槍殺蟑」」燒整棟樓　釀1死9傷

雙普會喊卡　川普：不想白費力氣

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

巴黎博物館爆竊案！陸女闖博物館偷金塊遭逮

美國海陸250周年　連長大玩《絕地戰兵2》哽

羅浮宮7分鐘劫案「時間軸」全還原！

美股收漲218點創新高！科技股走低　台積電ADR跌逾1％

川普施壓烏放棄頓巴斯　軍隊撤出控制區

女牙醫神秘失蹤　「前病人路上巧遇」獲救

北海道外海規模5.1地震！最大震度4

緬甸軍方突襲KK園區　2000多人被抓

更多熱門

相關新聞

奈及利亞油罐車翻覆　民眾撿油爆炸釀35死

奈及利亞油罐車翻覆　民眾撿油爆炸釀35死

奈及利亞北部尼日州（Niger State）22日發生嚴重爆炸事故，一輛運載汽油的油罐車在行經比達地區（Bida area）時翻覆，燃料外洩引來民眾圍觀、爭相撿油，不料隨後油氣引爆，現場瞬間成為火海，至少造成35人死亡、17人受傷。

「無畫面」爭議判決　蔡其昌回應了

「無畫面」爭議判決　蔡其昌回應了

詹子賢界外球　古久保摀嘴偷笑

詹子賢界外球　古久保摀嘴偷笑

演藝圈閃兵集團！「8個月抓出15藝人」

演藝圈閃兵集團！「8個月抓出15藝人」

鬼滅展亂象！代排阿嬤被考主角名答不出

鬼滅展亂象！代排阿嬤被考主角名答不出

關鍵字：

奈及利亞TikTok迫婚社群平台爭議

讀者迴響

熱門新聞

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

表面溫和實則非常固執三大星座！

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

快訊／新壽T17、T18確定合意解約　最快16：30正式向外說明

安心亞親揭和阿Ken真實關係

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面