辣媽普吉島度假和德男一夜情　隔天突然陳屍床上「無任何外傷」





▲警方正在調查死因。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名47歲女子到泰國旅遊時，被發現陳屍在當地一間旅館房間內，然而身上沒有任何受傷或是曾遭到鬥毆的跡象，警方調查發現，她在死亡前曾喝了大量酒，並與一名49歲德國男子發生過性關係。

47歲女子卡拉(Karla Anne Drescher)10月26日入住普吉島當地渡假村Sawasdee Village Resort時，前往酒吧喝了雞尾酒，隔天早上被發現昏倒在飯店房間床上，已經失去呼吸。

警方在她房內發現多種處方藥，3罐已經開封的酒精和2個雞尾酒杯，推測被發現時已經死亡超過8個小時，與她同房的德國男子毒品檢驗結果呈現陰性，且遺體也沒有任何受傷痕跡。

德國男子告訴警方，卡拉當時喝了大量的酒，他和對方回到房間後又一起喝了一杯，發生關係後便睡著，隔天中午被飯店清潔人員的敲門聲吵醒，他想要把卡拉叫醒時，才發現人已經沒有呼吸。

卡拉的21歲兒子向媒體表示，他和母親的關係就像朋友一樣，幾乎每天都會聯繫，因為母親很反常沒有任何消息，他打去飯店詢問，才得知母親已經死亡，聲稱他完全不認識與母親同房的德國男子，認為事情的真相一定不只警方對外透露的情況，目前已發起募款，希望能將母親的遺體運回國。