政治 政治焦點 國會直播 專題報導

用在地小吃推國會外交　綠委邀瑞典議員品嚐最「台」人情味

▲▼民進黨立委吳沛憶4日接待瑞士聯邦國會友台小組共同主席阿多爾（Jean-Luc Addor）伉儷訪台。（圖／立委吳沛憶國會辦公室提供）

▲民進黨立委吳沛憶4日接待瑞士聯邦國會友台小組共同主席阿多爾（Jean-Luc Addor）伉儷訪台。（圖／立委吳沛憶國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

立法院台灣歐洲議會友好協會會長、民進黨立委吳沛憶4日接待瑞士聯邦國會友台小組共同主席阿多爾（Jean-Luc Addor）伉儷訪台，並特別安排萬華在地文化體驗行程，推動軟性國會外交，展現台灣人情味與文化力。

阿多爾為現任瑞士聯邦國會下議員兼友台小組共同主席，近日偕妻子訪台。吳沛憶規劃萬華文化體驗，由在地團隊「沐育文化」導覽，帶領阿多爾夫婦參訪百年國定古蹟艋舺龍山寺，認識台灣信仰文化；隨後前往百年老店「兩喜號」品嚐在地小吃。

兩喜號深受在地人喜愛，2021年時任總統蔡英文也親自帶外媒前來品嚐，是萬華美食代表店家之一。吳沛憶邀請阿多爾夫婦享用滷肉飯、炒米粉、炸魚塊與肉羹等台灣味。最後再以「三六食粑」台灣傳統甜點紅豆芋圓湯及「安安青草茶」萬華特色茶飲做為壓軸，期盼帶給阿多爾夫婦難忘的台灣之旅。

▲▼民進黨立委吳沛憶4日接待瑞士聯邦國會友台小組共同主席阿多爾（Jean-Luc Addor）伉儷訪台。（圖／立委吳沛憶國會辦公室提供）

吳沛憶指出，台瑞雙方過去已簽署多項協定，未來期盼進一步加深台灣及瑞士在科研、創新、醫療、綠能與防災等領域的合作。她強調，面對中國持續升高的外交打壓，越需要透過民間與國會層級的連結與交流。瑞士聯邦國會友台小組長期支持台灣民主發展與國際參與，這次國會交流格外珍貴，外交不一定只能在會議桌展開，在地小吃與文化體驗，也能成為最有溫度的外交橋樑。

吳沛憶過去多次接待外國訪賓走訪萬華，2024年邀請捷克棒球國家隊參訪艋舺龍山寺、品嚐在地特色美食一甲子刈包、老濟安青草茶與兩喜號魷魚焿等。她期盼能從萬華出發，讓世界看見台灣，推動兼具深度與溫度的國會外交。

11/03 全台詐欺最新數據

吳沛憶國會外交瑞典

