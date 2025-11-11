快訊／鳳凰陸警還會擴大　最新路徑曝

▲鳳凰北上接近台灣。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風鳳凰來勢洶洶，陸上警戒區域還會擴大！中央氣象署今天清晨5時半發布海上陸上颱風警報。氣象署資深預報員朱美霖表示，今天是共伴效應比較顯著期間，大台北、東半部嚴防豪雨；預估周三颱風最接近，周三下午到傍晚，將接近南部陸地並通過。

陸上警戒：高雄、屏東、恆春半島應嚴加戒備。

降雨警戒：宜蘭縣。

海上警戒：台灣海峽北部、台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

朱美霖在今早6時40分的氣象署記者會提到，目前陸上警戒區為恆春半島、高雄、屏東，隨著颱風逐漸北上，陸警區域可能擴展到台南、台東；今颱風逐漸轉北北東，過去強度有稍減弱，雖目前是中颱，接近台灣西南方海域時，會漸減弱為輕颱。

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



朱美霖指出，周三下午至傍晚，預估颱風接近南部陸地並通過，周四清晨往東邊出海，但仍有不確定性，也要留意登陸位置有南北移動情形，不確定性範圍包括整個台灣西半部到恆春半島，請多加注意預報資訊。

朱美霖提到，今天是共伴效應比較顯著期間，大台北、東半部嚴防豪雨，甚至山區有豪雨以上等級降雨；周三颱風最靠近，西南部沿海受到環流的強風降雨影響，雖然颱風強度和登陸位置還是有些不確定性，要提醒中南部多加注意颱風動態。

▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

