快訊／造謠用80億歐元讓蕭美琴進歐洲議會！　刑事局出手查原PO

▲副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）



記者張君豪、黃資真／台北報導

副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表演說，卻有網友發文稱「法國BBC報導，台灣捐了80億歐元（約2800億新台幣），讓副總統上去噴了20分鐘口水」的假消息。今(10日)刑事局回應，已通報並下架不實訊息，將依法調查偵辦相關錯假訊息。

警政署表示，針對網路社群平台網友稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」之不實訊息貼文，已下架該篇不實訊息，並依法調查偵辦，後續將調閱相關PO文者帳號，以及向網路平台業者調取帳號資料和網路登錄歷程，約談涉案人到案說明。不過，若原PO使用跳板、境外IP身分發文，恐難以追蹤身分。

警政署強調，我國言論自由為人民之基本權利，法律均給予最大限度之保障，但對於散佈不實訊息、惡意造謠、煽動恐懼等錯假訊息，本署定將依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款規定「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」（假訊息）偵辦。

警政署呼籲，對於各種流傳之訊息、謠言應多加查證，切勿杜撰或轉傳不實訊息；民眾若接獲來源不明或未經查證屬實之資訊時，亦應先查證內容是否真確、辨識真偽，避免成為假訊息之傳播者，共同維護網路環境純淨。