總統府：蕭美琴歐洲議會演說成功有4大意義　中國打壓一樣可克服

記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴日前驚喜現身歐洲議會，被視為是重大外交突破後，馬上有網友在傳散所謂「法國BBC報導，台灣捐了80億歐元（約2800億新台幣），讓副總統上去噴了20分鐘口水」的錯假訊息。對此，總統府發言人郭雅慧10日受訪時說，這個謠言已經嚴正譴責，也通知警政單位依法調查；同時，她也分享，本次蕭美琴訪歐演說成功背後的4個重要意義，「即使面對的中國的打壓，一樣可以克服，也有韌性讓台灣以自信神情走向國際」。

郭雅慧表示，這個謠言我們已經嚴正譴責，並且也通知了警政單位要依法來進行調查。她說，事實上，IPAC是在一個多月前，透過外館向外交部提出有這樣的演講邀約，而總統賴清德也指示，希望能夠全力以赴。

郭雅慧指出，這個過程當中，外交人員非常辛苦，因為有時差，也有很多細節，所以是日以繼夜希望能夠完成這個任務，不希望因為這樣的謠言，就抹煞他們的心血努力。

此外，郭雅慧也說，這一趟能夠成功也很重要有代表四個重要的意義，包括副總統到了歐洲議會在IPAC峰會上面進行演講，這代表的是民主自由的台灣社會被國際所認可，尤其是這些國際友人這樣支持我們能夠在國際上面發聲，受到這樣的支持，代表的是台灣長年以來的努力，走向世界也因此更有自信。

第二，郭雅慧說，這也是過去比較少見，接連兩個禮拜有卸任正副元首，再加上現任的副總統，同時三個人接連到歐洲拜訪，當然這也是深化台歐關係持續都在努力當中，台灣不單是在全球供應鏈上面佔有了一席之地，有關鍵角色。

第三，郭雅慧指出，台灣在安全還有在防衛上面也是民主友盟大家可信賴的夥伴，最重要的是也傳達了一點，對台灣人來說，台灣國民跟全球公民一樣，都有可以參與國際組織、參與國際活動的機會，台灣也在這個舞台上對外表達這樣的心情。

郭雅慧表示，第四點這背後能夠成功，是在政府團隊當中跨部會集體努力，即使面對的中國的打壓，一樣可以克服，也有韌性讓台灣以自信神情走向國際。

