法國BBC報導台灣捐80億歐元？　駐法代表：想像力比巴黎鐵塔還高

▲歐洲議會總務長Miriam Lexmann（左二）及歐洲議會外交委員會議員Bernard Guetta（左一）等兩位IPAC歐洲議會共同主席，與IPAC執行主任Luke de Pulford（左三），在歐洲議會門口迎接副總統蕭美琴及外交部長林佳龍。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴昨天（8日）驚喜現身歐洲議會，被視為是重大外交突破後，馬上有網友在傳散所謂「法國BBC報導，台灣捐了80億歐元（約2800億新台幣），讓副總統上去噴了20分鐘口水」的錯假訊息。對此，駐法國代表郝培芝表示，她非常欽佩這則傳聞的創意，只是想像力比巴黎鐵塔還高，且法國BBC也不存在，「若真有人能找到法國BBC，煩請通知本處，我們很樂意前往拜訪，順便問問他們是否也報導過外星人買下艾菲爾鐵塔」。

副總統蕭美琴昨天（8日）驚喜現身歐洲議會，並以台灣副總統的身份於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說，被視為重大外交突破；不過，一名帳號「@caffrey802」的網友，透過社群媒體發文指出，「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80e歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」

對此，我駐法國代表郝培芝9日透過社群媒體澄清，她表示，他們非常欽佩這則傳聞的創意，也感謝大家對台灣財政實力的信心——只是，這份想像力恐怕比巴黎鐵塔還高。

郝培芝表示，事實上，「法國BBC」這個單位在現實世界中並不存在，台灣也沒有捐出80億歐元，至於蕭美琴被形容是「噴口水」的活動，其實是一場內容紮實、用心準備的演講，內容比H2O更有營養。

郝培芝也開玩笑地說，若真有人能找到「法國BBC」，煩請通知本處，我們很樂意前往拜訪，順便問問他們是否也報導過「外星人買下艾菲爾鐵塔」。她特別提醒，在資訊流通快速的時代，轉傳之前先查證，讓真相不被「幽默創作」取代，感謝各位的關心與支持，台灣外交的每一分努力都實實在在，而假消息，就讓它隨風飄過塞納河吧。

對此，總統府發言人郭雅慧下午也表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實。郭雅慧強調，總統府有注意到此則造謠貼文，並已經通知警政單位依法調查處理，呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。

▼副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

