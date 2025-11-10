抓包107個帳號「造謠抹黑蕭美琴」　爭議帳號遭肉搜起底

▲副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）



記者張靖榕／綜合報導

副總統蕭美琴近日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，簡稱IPAC）發表演說，卻遭部分網友惡意造謠稱她「花80億歐元買曝光」，引發熱議。民進黨前議員王浩宇指出，經AI系統追蹤比對，目前已發現散布相關假消息的帳號多達107個。

王浩宇昨晚在Threads發文表示，經過AI爬文整理，涉及散布「台灣捐80億歐元給IPAC」假訊息的帳號共有107個，包含原始發文與轉傳者，將陸續向平台完成檢舉。

其中最受矚目的造謠帳號「caffrey802」，遭網友肉搜並公布社群帳號、LINE帳號甚至車牌資料，網友還挖出他過往分享的車輛照片。「caffrey802」揚言若不刪除就要告上法院，「好啦，青鳥們乖啦，等我回台灣開直播一次講清楚啦。」

民進黨立委范雲也於Threads發文嚴正駁斥，表示「80億歐元」一說完全是惡意假消息。她指出，自己身為IPAC共同主席，副總統蕭美琴此次是應歐洲議會議員邀請，於IPAC在歐洲議會舉行的高峰會上，對超過50名來自不同國家、不同政黨的國會議員發表演說，這場演說意義重大，是台灣外交的重大突破，卻被造謠抹黑，還完全無視外交人員長期的努力。