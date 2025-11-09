　
政治

謝志偉PO保護蕭美琴維安合照　「為何有此維安？中國要怪自己」

▲▼我駐歐盟大使謝志偉PO出與當地維安的合照。（圖／謝志偉臉書）

▲我駐歐盟大使謝志偉PO出與當地維安的合照。（圖／謝志偉臉書）

記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴昨天（8日）驚喜現身歐洲議會，被視為是重大外交突破後，馬上有網友在傳散所謂「法國BBC報導，台灣捐了80億歐元（約2800億新台幣），讓副總統上去噴了20分鐘口水」的錯假訊息。對此，我駐歐盟代表謝志偉9日晚間PO出與當地維安的合照，「看看這張照片，各種謠言請閉嘴」；他說，為何有此維安？中國要怪自己，中國去年派人騷擾訪問布拉格的蕭副當選人。那是公認的野蠻行為，因此這次人家以文明動作預防野蠻行為。

副總統蕭美琴昨天（8日）驚喜現身位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，並以台灣副總統的身份於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說，被視為重大外交突破；不過，一名帳號「@caffrey802」的網友，透過社群媒體發文指出，「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80e歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」

對此，我駐歐盟代表謝志偉PO出與當地維安的照片。他表示，看看這張照片，各種謠言請閉嘴，拍的時候，他還跟維安說，有可能放社群媒體，結果每個都笑說「好啊」，而他旁邊這位還跟他一起竪起大姆指。

謝志偉說，由於前後警車開道等維安動作都是公開的，因此，放此照片無礙默契。至於為何有此維安？中國要怪自己，中國去年派人騷擾訪問布拉格的蕭副當選人。那是公認的野蠻行為；因此，這次人家以「文明動作」預防「野蠻行為」。

謝志偉強調，無關政治，有關價值，還要問「人哪裡找的，制服哪裡租的」嗎？想污衊台灣人的堅韌，結果在羞辱別的文明國家，知道嗎？

11/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

