遭詐團以AI技術偽造代言劣質商品　吊車大王：連我都差點上當

▲吊車大王胡漢龑10日赴刑事局宣導反詐。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

假冒名人詐騙案件層出不窮，連有「吊車大王」美譽的啟德機械起重工程董事長胡漢龑，都遭詐團以AI技術偽造代言劣質商品。刑事局今（10）日召開記者會指出，詐騙集團結合AI影片生成技術，偽造知名人物擬真影像與語音行騙，呼籲民眾提高警覺，勿輕信社群平台「名人代言」、「投資邀約」廣告，另外近期政府普發現金1萬元政策，民眾須堅守「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」四不原則，一切以官方網站（https://10000.gov.tw/）資訊為準。

刑事局165打詐儀錶板最新統計指出，今年10月全國平均每日受理詐騙案件441件，財損金額達新臺幣1億9496萬元，較去年同期案件數與損失金額分別下降25％與50％。詐欺手法中，以「網購詐騙」居首，占30.29％；其次為「假投資詐騙」11.18％、「假交友投資詐騙」8.07％。若以金額觀察，假投資詐騙損失最重，占比逾四成。

警方指出，詐團假冒名人詐騙手法種類繁多、最常見的包含名人贈書陷阱：詐團以「贈書、公益活動、限定贈品」吸引民眾，誘導加入群組後假造「成功案例」與「獲利截圖」，進而騙取個資或投資金。詐團也經常冒用名人肖像或影片，假稱「監製」販售保健食品或減肥產品，以限時優惠促使匯款，甚至造成健康風險。吊車大王胡漢龑就是遭詐團假冒代言除斑保養霜，讓不少民眾感佩胡董慈善形象號召，卻買到劣質商品。

▲吊車大王胡漢龑日前遭詐團以AI技術偽造代言影片，他10日赴刑事局宣導反詐。（圖／記者張君豪翻攝）

歹徒常冒用財經專家如黃仁勳、謝金河、張忠謀、張國煒等，設立社群投資群組，偽稱掌握內線消息吸金，並透擷取名人影像或語音素材，以AI合成擬真影片，偽裝「名人代言」商品或投資項目詐騙民眾投資。



刑事局統計，今年1月至9月通報下架假冒名人詐騙廣告達1萬7461則，呼籲民眾如發現可疑廣告，可透過數發部「網路詐騙查詢通報網」檢舉，啟德機械起重工程董事長胡漢龑10日上午到刑事局分享親身經驗。他坦言：「AI技術讓假的說得跟真的一樣，連我自己都差點上當。」胡董呼籲民眾凡涉金錢資訊務必「冷靜思考、停下手指、看清來源、小心查證」，勿因衝動而誤信不實訊息。

刑事局呼籲：內政部自10月起施行「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，鼓勵全民檢舉詐欺犯罪。凡檢舉案件經法院判處3年以上有期徒刑者，最高可領取新臺幣1千萬元獎金。

