　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭詐團以AI技術偽造代言劣質商品　吊車大王：連我都差點上當

▲吊車大王胡漢龑10日赴刑事局宣導反詐。（圖／記者張君豪翻攝）

▲吊車大王胡漢龑10日赴刑事局宣導反詐。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

假冒名人詐騙案件層出不窮，連有「吊車大王」美譽的啟德機械起重工程董事長胡漢龑，都遭詐團以AI技術偽造代言劣質商品。刑事局今（10）日召開記者會指出，詐騙集團結合AI影片生成技術，偽造知名人物擬真影像與語音行騙，呼籲民眾提高警覺，勿輕信社群平台「名人代言」、「投資邀約」廣告，另外近期政府普發現金1萬元政策，民眾須堅守「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」四不原則，一切以官方網站（https://10000.gov.tw/）資訊為準。

刑事局165打詐儀錶板最新統計指出，今年10月全國平均每日受理詐騙案件441件，財損金額達新臺幣1億9496萬元，較去年同期案件數與損失金額分別下降25％與50％。詐欺手法中，以「網購詐騙」居首，占30.29％；其次為「假投資詐騙」11.18％、「假交友投資詐騙」8.07％。若以金額觀察，假投資詐騙損失最重，占比逾四成。

警方指出，詐團假冒名人詐騙手法種類繁多、最常見的包含名人贈書陷阱：詐團以「贈書、公益活動、限定贈品」吸引民眾，誘導加入群組後假造「成功案例」與「獲利截圖」，進而騙取個資或投資金。詐團也經常冒用名人肖像或影片，假稱「監製」販售保健食品或減肥產品，以限時優惠促使匯款，甚至造成健康風險。吊車大王胡漢龑就是遭詐團假冒代言除斑保養霜，讓不少民眾感佩胡董慈善形象號召，卻買到劣質商品。

▲吊車大王胡漢龑10日赴刑事局宣導反詐。（圖／記者張君豪翻攝）▲吊車大王胡漢龑10日赴刑事局宣導反詐。（圖／記者張君豪翻攝）

▲吊車大王胡漢龑日前遭詐團以AI技術偽造代言影片，他10日赴刑事局宣導反詐。（圖／記者張君豪翻攝）

歹徒常冒用財經專家如黃仁勳、謝金河、張忠謀、張國煒等，設立社群投資群組，偽稱掌握內線消息吸金，並透擷取名人影像或語音素材，以AI合成擬真影片，偽裝「名人代言」商品或投資項目詐騙民眾投資。

刑事局統計，今年1月至9月通報下架假冒名人詐騙廣告達1萬7461則，呼籲民眾如發現可疑廣告，可透過數發部「網路詐騙查詢通報網」檢舉，啟德機械起重工程董事長胡漢龑10日上午到刑事局分享親身經驗。他坦言：「AI技術讓假的說得跟真的一樣，連我自己都差點上當。」胡董呼籲民眾凡涉金錢資訊務必「冷靜思考、停下手指、看清來源、小心查證」，勿因衝動而誤信不實訊息。

刑事局呼籲：內政部自10月起施行「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，鼓勵全民檢舉詐欺犯罪。凡檢舉案件經法院判處3年以上有期徒刑者，最高可領取新臺幣1千萬元獎金。

獨／豪宅雙屍美女藥頭正面曝　疑48小時「馬拉松極樂趴」奪2命

太子集團層峰派對淫亂內幕曝　總務長出口海量台灣女模網紅性服務

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／震撼！三上悠亞來台加盟球團啦啦隊
鳳凰轉彎撲台！鄭明典揭「1變數」：對台灣威脅會減弱
快訊／新北大橋死亡車禍！騎士慘死
火燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時成死屍
快訊／衛福部下令：芬普尼問題場雞蛋「不分批次全面下架禁售」
快訊／2檔千金股發威！　雙雙亮燈漲停
黃立成：祝大家別被破產清算！53歲生日許願…玩幣慘賠負債4.
海警傍晚將發布！　豪雨愈晚愈明顯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

歹徒尾隨高雄老婦返家　佯稱「借電話」搶金項鍊！酒吧放鬆被逮

男搭訕正妹按摩小腿挨告　女友作偽證「她全程笑瞇瞇」判更重

快訊／新北大橋騎士撞護欄！車噴進自行車道　頭手臉傷搶救無效亡

鳳凰颱風逼近！金門超前部署防災　整合各單位嚴陣以待防「風倒木」

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

遭詐團以AI技術偽造代言劣質商品　吊車大王：連我都差點上當

「鳳凰」逼近南部沿海進入警戒　海巡提醒：觀浪最高罰25萬

火燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭13煞私刑51小時成死屍

快訊／新北大橋「騎士疑自摔」！倒機車道無呼吸心跳　送醫搶救中

棕櫚葉砸出國賠！北市男走在三總遭擊中肩頸　院方要賠24萬

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

歹徒尾隨高雄老婦返家　佯稱「借電話」搶金項鍊！酒吧放鬆被逮

男搭訕正妹按摩小腿挨告　女友作偽證「她全程笑瞇瞇」判更重

快訊／新北大橋騎士撞護欄！車噴進自行車道　頭手臉傷搶救無效亡

鳳凰颱風逼近！金門超前部署防災　整合各單位嚴陣以待防「風倒木」

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

遭詐團以AI技術偽造代言劣質商品　吊車大王：連我都差點上當

「鳳凰」逼近南部沿海進入警戒　海巡提醒：觀浪最高罰25萬

火燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭13煞私刑51小時成死屍

快訊／新北大橋「騎士疑自摔」！倒機車道無呼吸心跳　送醫搶救中

棕櫚葉砸出國賠！北市男走在三總遭擊中肩頸　院方要賠24萬

快訊／中颱鳳凰持續進逼！　秀林鄉部分地區中午12點起停班課

台中起家手搖飲「阿檸」進軍台北　開幕享買1送1

歹徒尾隨高雄老婦返家　佯稱「借電話」搶金項鍊！酒吧放鬆被逮

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

籲賴清德說清楚重啟核電時程表　黃國昌：不要再騙台灣人沒缺電

aespa、＆TEAM傳年底上日本紅白！　成員王奕翔「台灣第7人」登台

一票人不敢穿！溫泉飯店「1物變共用的」超怕沒消毒　同行給答案

新壽分手費44.3億！李四川曝解約進度　拚黃仁勳明年6月來台動工

AI市場轉為軟體帶動硬體銷售　擷發董座曝「ASIC市場特殊切入點」

男搭訕正妹按摩小腿挨告　女友作偽證「她全程笑瞇瞇」判更重

【誰才是大人？】湘荷妹看馬麻亂切蛋糕：可以去冷靜了

社會熱門新聞

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

中共立案抓捕沈伯洋通報國際刑警組織

高雄「大姐頭」逝世　兒豪發百萬善款

女客酒吧喝爛醉　遭服務生性侵

快訊／光復鄉停班停課！　馬太鞍堰塞湖「紅色警戒」3鄉鎮立即撤

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

即／新北大橋騎士撞護欄！頭手臉全傷　搶救無效亡

即／花蓮象鼻隧道海灘意外！　女遊客送醫不治

國中女整晚不回家！　遭男網友拐進摩鐵嘗禁果

雞蛋檢出芬普尼超標3倍　15萬顆流向9縣市

女歌手和人夫同宿海景飯店遭正宮抓包！免賠理由曝

曾陷買春風波「型男里長」控前妻家暴　幼女視訊求救

更多熱門

相關新聞

中共立案抓捕沈伯洋通報國際刑警組織

中共立案抓捕沈伯洋通報國際刑警組織

中國官方持續對台灣施壓！大陸重慶公安近日宣布，對被中共列為「台獨頑固分子」的民進黨立委沈伯洋立案偵查；中國官媒央視新聞9日發布影片「起底台獨沈伯洋」，點名他涉嫌「分裂國家」，並引述所謂法學專家言論，聲稱可透過國際刑警組織進行「全球抓捕」與「跨境司法合作」，再度引發台灣社會關注與譴責。

詐團新歡平台是脆！「普發萬元」被盯上

詐團新歡平台是脆！「普發萬元」被盯上

阿北從大陸走私雲端點歌機上盒　侵權市值120億

阿北從大陸走私雲端點歌機上盒　侵權市值120億

黑幫指揮逃逸移工運毒　千萬大麻「埋包」公墓

黑幫指揮逃逸移工運毒　千萬大麻「埋包」公墓

即／警政署公布29人事調整名單

即／警政署公布29人事調整名單

關鍵字：

刑事局吊車大王胡漢龑

讀者迴響

熱門新聞

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

那對夫妻妮妮突不適送醫

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

鳳凰颱風暴風圈恐掃全台！嘉南侵襲機率衝破8成

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

70歲長者重回50歲狀態！醫師曝驚人研究

綠營將有「更大咖」挑戰蔣萬安　王世堅點名2人

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面