國際焦點

日本拉麵店慘遭熊襲擊！男店員「勇猛狠甩」　滿臉鮮血繼續工作

▲▼日本青森縣三戶町一間拉麵店9日清晨遇上熊隻襲擊。（圖／翻攝自Google Map街景）

▲日本青森縣三戶町一間拉麵店9日清晨遇上熊隻襲擊。（圖／翻攝自Google Map街景）

記者羅翊宬／編譯

日本今年以來熊患頻傳，昨（9）日清晨青森縣一間拉麵店更遭到熊隻從田野冒出襲擊，57歲的男性店員早起獨自進行開店作業，豈料卻遇到體長約1公尺的熊，右眼附近出現嚴重撕裂傷，導致臉部佈滿鮮血。不過，該名男店員竟然「勇猛狠甩」，不顧滿臉傷勢繼續工作，直到店長到場後才報警送醫治療。

根據日媒《東奧日報》、《青森電視台》，位於青森縣三戶町川守田正淨寺的拉麵店「麵工房店屋三戶店」於9日清晨5時遭到一隻體長約1公尺的熊隻襲擊，該拉麵店的57歲男性店員為了上午6時開店，從清晨4時起就獨自一人到店裡進行事前準備作業，正當他準備打開瓦斯時，突然從後方田野衝出一隻熊，襲擊男店員的眉宇之間，造成男店員右眼撕裂傷。

負責經營該拉麵店的公司社長佐佐木剛透露，後來他抵達拉麵店時，竟然看到該名男店員滿臉鮮血繼續工作，這讓他感到非常驚訝，一經詢問後才得知原來男店員稍早慘遭熊隻襲擊。男店員淡定回道，「我還以為是體積龐大的野狗，誰知竟然是熊！我在遭到襲擊後，把牠狠甩丟回去了。」

最後，在經過社長和其他人的協助下，該名男店員被送往位於青森縣八戶市的醫院接受緊急治療，生命並沒有出現大礙，至於拉麵店則是暫停營業，而警方則是在周邊地區巡邏。該隻熊則是在事發後往山的方向逃走。

據悉，該拉麵店位於町公所西北方約1公里遠處，旁邊就是4號國道，由於距離市中心並不遠，附近都是住宅和商家，拉麵店南側50公尺處甚至還有幼稚園。

日本網友在Yahoo留言，「幸好只是遇到體長1公尺的小熊，還可以直接丟回去，要是遇到牙齒和爪子尖銳的棕熊、亞洲黑熊，就幾乎得做好必死的覺悟」、「滿身是血還能繼續準備食材，對拉麵的執著太過驚人」、「其實受傷的話，血液可能混進拉麵，這對衛生不太好吧」、「這不就和《鬼滅之刃》鋼鐵塚螢對於鑄刀的熱情一模一樣嗎？」

11/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台灣黑熊2次入侵工寮！　成功抓到了
高雄規模5.3地震「震央活動頻繁」　氣象署：為獨立事件
「500姐」騙12年了！一句「少找錢」詐雙北　法官怒批輕罰沒
LIVE／規模5.3地震「4縣市國家警報響」　氣象署最新說明
快訊／高雄重大火警！寶珠里活動中心陷火海
賓賓哥不忍了！提告圤智雨　恐嚇內容曝光
賭上台大大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」：少1天請雞排+珍
高雄規模5.3極淺層地震　氣象署：3天內留意規模5餘震
快訊／高雄規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級

日韓要聞棕熊亞洲黑熊熊患日本青森縣拉麵店

