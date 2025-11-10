高市早苗「台灣有事」發言被轟輕率　日媒：外交恐升溫

▲高市早苗首度以首相身分具體談及「台灣有事」下的軍事行動方向。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗近日提到，若中國大陸對台動用軍艦等武力攻擊，日本政府將可能認定為存立危機事態，進而啟動集體自衛權，引發「危險發言」的批評聲浪。許多評論指出，高市此舉恐為迎合國內保守派支持者的輕率言論，甚至可能升高實際的外交與軍事緊張。

《日本經濟新聞》指出，高市首度以首相身分具體談及「台灣有事」下的軍事行動方向，她意在強化對中國的嚇阻力。然而，媒體也警告，這樣在國會正式場合明言的作法，恐導致外交摩擦升級。

高市當天在答詢中表示，「若台灣遭武力攻擊，日本可能將此視為可行使集體自衛權的『存立危機事態』。」並強調，此概念可讓政府在盟國受攻擊時，授權自衛隊行使集體自衛權。

所謂「存立危機事態」不同於日本直接遭受攻擊的「武力攻擊事態」，這一概念是在2015年通過的《安保相關法》中首次提出；該法規定，若同盟國遭受武力攻擊而導致日本的國民或領土面臨明顯危險，政府可判定為存立危機事態，並允許自衛隊行使集體自衛權。

換句話說，如果中國在侵攻台灣過程中攻擊美軍，而日本政府認定此屬「存立危機事態」，自衛隊便有法律依據可參戰對抗中國。

同日，高市在回應野黨議員假設「中國對台灣發動海上封鎖」的提問時也表示，「若美軍為解除封鎖而前來支援，中國可能會對美軍進行某種武力行使。」她進一步指出，「若中國動用戰艦並伴隨武力行動，無論怎麼看，這都可能構成日本的『存立危機事態』。」

不過，《朝日新聞》報導指出，高市的答辯並未事先經政府內部協調，外交官員透露「這不是事前準備的發言，而是首相個人想法」。防衛大臣小泉進次郎也語帶保留地表示，若過於具體揭露情境，只會讓日本暴露底牌，更容易受到攻擊。

前首相岸田文雄去年面對同樣問題時，曾以「須依個別情況綜合判斷，難以一概而論」回應，刻意保留模糊空間以避免刺激北京。

在野黨則批評高市獨斷專行、缺乏協調，立憲民主黨代表野田佳彥直言，「歷任首相在這類問題上都有所節制，她這樣搶先一步的做法，恐對國內外造成負面影響。」主要在野黨預計10日起將針對此事展開質詢。

與此同時，日本網路上也掀起熱烈討論。部分網友支持高市的強硬立場，認為日本不能對台灣問題坐視不管。有人指出，「如果台灣有事導致石垣島或尖閣諸島受影響，日本當然要行使自衛權。」也有人認為，若中國真的攻擊台灣，下一步恐將威脅沖繩與九州等地，「這不只是外交問題，而是日本的生存危機。」

另有網友留言表示，「台灣有事就是日本有事」，若戰事封鎖日本近海海上運輸路線，石油和物資無法輸入，「日本的生活會完全停擺，這本來就是存立危機事態」，因此行使集體自衛權是正確的選擇。

也有民眾稱讚高市展現「戰略性膽識」，認為她把外交與安全保障結合起來，「強化日美同盟的可信度，也展現日本維護國際秩序的決心。」

然而，另一派網友則提醒，不該輕率發表「武力行使」等敏感言論，憂心此舉將引發中國更強烈反應。有人批評這是「為了迎合保守派支持者的出格發言」，可能讓本就緊張的中日關係雪上加霜。