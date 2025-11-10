中國戰狼外交官怒嗆「斬下高市早苗頭顱」　日本政府嚴正抗議

▲中國駐日本大阪總領事薛劍。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時，針對「台灣有事」表態，一旦台灣遭到中國動用軍艦等武力攻擊而危及日本存亡時，則日本政府可能行使集體自衛權。為此，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台引用日媒報導，威脅稱「不得不斬下（高市）骯髒脖子」。對此，日本政府正式表達抗議。

根據日媒《每日新聞》、《讀賣新聞》，針對薛劍在社群平台上的不恰當發言，日本政府關係人士今（10）上午透露，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰已於昨（9）日向中國駐日大使館表達嚴正抗議，薛劍威脅國家領導人的不恰當發言已經引起日本當地民眾的不滿。

另外，日本內閣官房長官木原稔也於10日的例行記者會提及此事，向中國強烈表達抗議。不過，對於是否會將薛劍列為「不受歡迎人物」，木原稔則避而不談，「身為中國駐外使館領事，（薛）的言論極為不恰當！我方深知大阪總領事（薛劍）曾有多次不恰當發言紀錄，因此正強烈要求中國能夠妥善應對。」

據悉，中華人民共和國駐大阪總領事薛劍8日在社群平台X引用日媒《朝日新聞》針對高市早苗接受眾議院質詢時回覆「台灣有事」的報導。薛劍在文末使用「盛怒」的表情符號，「看來我們只好毫不猶豫地斬下（高市早苗）那擅自闖入的骯髒脖子（指隨意插手台灣事務）！做好覺悟了嗎？」

▲薛劍在X以日文威脅要斬斷「骯髒的脖子」，怒斥日本隨意插手台灣事務。（圖／翻攝自X）

日媒《J CAST News》指出，儘管薛劍在內文中並未明確提及「斬」這個動作的受詞對象為何，但大多數民眾都能從字裡行間讀出薛劍對於一國總理大臣（首相）的人身威脅，認為是預告殺害首相高市早苗。最後，薛劍9日刪除該則貼文。

《J CAST News》認為薛劍的言行舉止象徵著中國的「戰狼外交」，其曾於2021年針對台灣問題發文表態，「台獨就等於戰爭！中國沒有任何妥協的餘地」。

另外，薛劍還曾於10月27日轉發台灣網紅館長陳之漢談及中國九三閱兵的影片，以日文轉述館長所提身為中國人的無限榮耀與自豪，並再度透過該則貼文警告台獨勢力。

日本網友留言提到，對於國家領導人遭到他國外交官威脅恐嚇，日媒《NHK》卻毫無一篇報導提到，質疑媒體的公信力。其他日本網友則表示，「假設若是日本外交官威脅要殺害中國領導人，一定不會就這樣輕易完事」、「以外交官身分而言，這完全是不恰當的發言，居然威脅要斬下一國首相的頭顱」、「日本完全被中國看扁了」。