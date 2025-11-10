芬普尼雞場管制解除！彰縣府：認明「彰化優鮮」溯源碼辨識

▲彰化縣芬普尼蛋場稽查。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

針對芬普尼蛋問題，彰化縣政府已聯合農業處、衛生局及動物防疫所啟動全面稽查機制。經數日追查，針對單一養雞場的預防性管制已於11月8日解除，檢驗結果均符合標準。縣府強調，目前市售雞蛋安全無虞，並呼籲消費者認明「彰化優鮮」標章，同時公布問題批號蛋品回收方式，共同為食安把關。

彰化縣動物防疫所說明，11月5日接獲通報後，立即對該養雞場實施移動管制，11月6日管制241箱、11月7日管制177箱，共計418箱雞蛋。同時，動物防疫所與畜產單位於11月6日採集雞蛋與飼料樣本送驗，11月7日檢驗結果出爐，均未檢出有害物質。經綜合評估，11月8日獲衛生單位同意，正式解除移動管制。

▲彰化縣芬普尼蛋場。（圖／縣府提供）

動防所表示，該養雞場為傳統式經營，飼養約4萬9,000隻蛋雞。動物防疫所於11月6日現場稽查時，未發現可疑藥品，但為釐清可能汙染途徑，將持續調查周邊環境。所方也呼籲業者配合說明，共同找出問題根源。若後續檢出蛋品殘留違規藥物，將依《動物用藥品管理法》裁處6萬至30萬元罰鍰。

因養雞場周邊有稻田農地，相關單位將進一步釐清環境是否有交叉汙染之虞。農業單位每年均執行養雞場抽驗，去年共稽查391場，今年至今已抽查183場，皆未發現違規。縣府強調，目前市面流通雞蛋均經把關，民眾可安心選購。

▲市售雞蛋檢出農藥芬普尼超標，15萬顆預防性下架回收。（圖／彰化縣衛生局提供）

農業處補充，彰化縣雞蛋全面實施溯源管理，此次案例中的業者並非「彰化優鮮」認證成員。建議消費者選購貼有「彰化優鮮」標章的蛋品，該品牌嚴格落實3章1Q制度（有機、產銷履歷、CAS及溯源），並由第三方單位檢驗農藥殘留，為品質層層把關。

衛生局表示，本次預防性下架蛋品中，八成來自大型通路，已於11月5日通知業者下架停售，其餘散裝蛋品由各縣市追蹤中。民眾家中蛋品如印有溯源碼「I47045」，且批號為「I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、47045-251103C」，請停止食用，並持發票至原購買門市辦理退貨。後續問題產品將依《食安法》監督銷毀，若檢出芬普尼超標，最高可處2億元罰鍰。

▲農業處呼籲民眾選用有彰化優鮮雞蛋。（圖／彰化縣衛生局提供）

彰化縣政府強調，將持續執行市售雞蛋抽驗，強化從生產到銷售的每一環節，確保食品安全。民眾如有疑慮，可參考縣府公告或利用蛋品溯源碼辨識，共同維護飲食安全。