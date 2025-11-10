　
社會 社會焦點 保障人權

彰化阿公失控撞路邊車！4孫嬉鬧害分心　2賓士先後慘摔荔枝園

記者唐詠絮／彰化報導

一名陳姓阿公昨(9日)下午駕駛賓士車，載著4名年僅5至11歲的孫子、孫女，行經芬園鄉彰南路四段時，車輛突然偏移車道車尾甩到路邊一輛停放賓士後失控翻落約2米深邊坡，挨撞的賓士隔了2秒也滾下去，形成2輛賓士先後落難的景象。警消順利救出受困車內的5人送醫治療。事故原因疑似孫子在後座嬉戲，導致爺爺分心釀禍，詳細肇事原因尚待釐清。

▲芬園鄉賓士撞賓士，雙雙翻覆。（圖／民眾提供）

▲芬園鄉賓士撞賓士，雙雙翻落荔枝園。（圖／翻攝自threads／joannah0217授權提供）

從曝光的監視器畫面可見，陳姓阿公駕駛的黑色賓士車原本行駛在道路上，卻突然偏離車道，直接撞擊路邊停放的一輛銀灰色賓士，撞擊力道導致兩車先後滑落邊坡，翻覆在荔枝園內。事故現場一片凌亂，景象令人觸目驚心。

▲芬園鄉賓士撞賓士，雙雙翻覆。（圖／民眾提供）

▲芬園鄉賓士撞賓士，雙雙翻覆。（圖／翻攝自threads／joannah0217授權提供）

一名網友心有餘悸的說，「差點就損失慘重」，平常都會把車停在房子的旁邊，昨天剛好把車開回家放，所以沒事，「有在拜媽祖真的有差」，感謝鄰居都很關心，感謝媽祖保佑。而附近的鄰居則是透露，多年前也曾發生過翻覆事件，還好這次肇事車主及4名小孩都未受到重大傷害。

▲芬園鄉賓士撞賓士，雙雙翻覆。（圖／民眾提供）

▲停在路邊的賓士車，車頭嚴重毀損。（圖／民眾提供）

彰化縣消防局在下午3點48分接獲通報後，立即派遣消防車及多名救護人員，由芬園分隊長陳柏豪帶隊指揮，火速趕往現場搶救。救護人員到場後，立即使用破壞器材協助受困車內的民眾脫困，在現場進行初步包紮、固定等急救處置。整個救援過程在4時20分完成，將阿公及4名孩童送醫。

警方初步調查，事故主要原因疑似是孫子在後座嬉戲，導致駕駛人分心而偏離車道。詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

關鍵字：

彰化賓士芬園鄉彰南路失控分心

