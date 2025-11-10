彰化母女雙亡時間點曝　家人難接受...鄰居也不解：她們感情融洽

▲彰化母女雙亡悲劇，警方研判與久病有關。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市昨(9)日發生一起令人心碎的人倫悲劇！一名46歲未婚賴姓女子被發現墜樓身亡，警方隨後在其住處發現70歲母親陳屍家中，現場留有遺書及榔頭、水果刀等物品。這對母女被發現時，母親已死亡超過24小時，身體出現屍僵，而女兒的墜樓地點偏僻，延遲至昨日才被發現。警方初步研判是久病所造成的悲劇，詳細的死因尚待檢方進一步調查釐清。

警方在9日下午接獲民眾報案，指稱在一處偏僻地點發現墜樓女子。員警到場後發現46歲賴姓女子頭部破裂、下肢骨折，已明顯死亡。經查證身分後，警方前往其住處查看，驚見70歲母親躺臥房中，身體已出現屍僵，頭部及頸部分別有鈍器及刀傷，現場疑似有濺血狀況。

據警方初步調查，賴母於8日清晨就已身亡，而女兒則在當天下午墜樓，由於墜落地點偏僻，直到9日才被發現，相隔約24小時。現場留有一封書信，詳細內容仍待檢警進一步釐清。

令人唏噓的是，賴姓女子在親友眼中是個乖巧孝順的女兒。為了照顧行動不便的母親，她特地在醫院附近購屋同住，方便母親就醫。親友透露，賴女至今未婚，將全部心力都放在照顧母親上，近期還曾與家人討論要帶母親到各地廟宇拜拜祈福。

▲彰化母女雙屍案，檢方相驗釐清死因。（圖／記者唐詠絮攝）

賴女的父親與其他家人同住，昨天得知母女雙亡的噩耗，全家人都無法接受這個事實。鄰居表示，經常看到賴女陪伴母親出入，母女感情看似融洽，沒想到會發生這樣的悲劇。警方已查扣現場的遺書、榔頭、水果刀等證物，由於案件涉及人倫悲劇，目前全案由檢警積極調查中，確切死因尚待檢方相驗後進一步釐清。

▲賴父相當的難過眼眶泛紅。（圖／記者唐詠絮攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995