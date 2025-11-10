　
政治

「芬普尼」毒雞蛋未流入新北　侯友宜：已叮嚀要加強稽查

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／新北報導

彰化某畜牧場的洗選蛋被檢驗出農藥「芬普尼」超過法定標準3倍，約15萬顆流向9個縣市，衛福部食藥署已通知業者下架回收停售。新北市長侯友宜今（10日）表示，按照目前的整個查核的流向，沒有流入新北市，不過他已經特別跟衛生局叮嚀要加強稽查市售蛋的通路，掌握各地區資訊。

食藥署傍晚公布「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」結果，彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」（噴印溯碼編號：I47045-251023C）檢出農藥殘留「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」含量0.03 ppm，超過法定標準0.01ppm的三倍。

食藥署也說，此批問題雞蛋來自單一畜牧場，約15萬顆流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市的全聯、楓康等通路，已通知業者下架回收停售。

侯友宜10日上午受訪時被問現在新北有無類似的情況，有無加強稽查？侯回應，按照目前的整個查核的流向，沒有流入新北市，不過他已經特別跟衛生局叮嚀要加強市售蛋的通路，掌握各地區資訊，「中央跟各地方的衛生局我們都會通力來做合作」，那其實新北市在整個食品安全平時就是積極的加強產品查驗，來確保食品安全，這個部分一定做到落實。

11/08 全台詐欺最新數據

「芬普尼」毒雞蛋未流入新北　侯友宜：已叮嚀要加強稽查

國內再爆「芬普尼」雞蛋，食藥署署長姜至剛今表示，這次問題蛋品業者為文雅畜牧場，問題蛋品是在10/3、10/8、10/10出貨給蛋商。依照出貨日期判斷，「毒雞蛋」恐已被不少民眾吃下肚。他也強調，該案屬於散發事件，並不會擴大全面稽查畜牧場，若民眾擔心，這幾天就先不要吃蛋。

侯友宜芬普尼雞蛋新北

