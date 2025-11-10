　
社會 社會焦點 保障人權

男搭訕正妹按摩小腿挨告　女友作偽證「她全程笑瞇瞇」判更重

▲▼按摩,馬殺雞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲腿部按摩示意圖，非當事案件。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

張姓男子2021年11月間帶著張姓女友到高雄駁二特區散步，兩人走累坐在長椅休息，椅子上當時坐了一名正妹小莉（化名），後來3人在長椅上聊開，沒想到張男卻突然蹲下來幫小莉按摩小腿、腳踝，引起張姓女友吃醋後爭吵，張男事後遭小莉提告性騷擾被判拘役45日；沒想到張姓女友為了幫男友脫罪，竟作證指稱按摩有經過小莉同意，法院審理後，依偽證罪判張姓女友徒刑6月，判得比男友還重。

整起案件發生在2021年11月20日晚上9時許，張男牽著女友散步到鹽埕區大義街，後來走到駁二特區時，兩人就坐在人行道上的長椅休息，當時小莉也坐在長椅上，張男和女友就跟小莉攀談聊開；但張男卻不知哪根筋不對，突然脫口自己會按摩，隨即蹲下幫小莉按摩腳踝、小腿，小莉嚇得趕緊制止，還告誡張男這樣沒禮貌。

目擊過程的張姓女友看到男友幫小莉按摩還被警告，一時醋勁大發也跟張男爭吵，事後小莉向警方報案告張男性騷；檢警偵辦時，張男辯稱對方有微笑點頭，張姓女友也幫腔，表示對方雖沒口頭答應「很愉悅自然的微笑」、「全程是笑瞇瞇的」，不過檢方卻認為張女與張男為情侶關係，一定會有私心維護男友清白，因此仍將張男起訴。

案經法院審理後，由於發現小莉傳訊給張女抱怨張男「真的很沒禮貌，假藉按摩，直接摸腳踝，小腿，很不應該，不是一個正常人有的行為」，張女則回覆「經過你的教育他一定不會再動任何女生的身體了」，因此認定小莉當下就已向張男、張女表達不滿，因此法院認定張男性騷行為確定，判他拘役45天，得易科罰金確定。

此外，由於張姓女友在檢方偵查時，具結作證說男友幫小莉按摩是有徵得對方同意，檢察官認定她對於案情有重要關係之事項，虛偽作證，因此偵結依偽證罪將她起訴，高雄地院審理時，張女否認作偽證，但法官依照她與小莉的對話，認定張女早就知道男友沒徵得小莉同意就按摩，卻還作偽證，因此依偽證罪判張女徒刑6月。

張女不服上訴，高雄高分院認為原審就刑罰裁量職權之行使，既未逾越法律所規定之範圍，亦無濫用權限之情形，駁回她的上訴，全案仍可上訴。

11/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

