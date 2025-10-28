　
普發1萬　一票男子「只能領0元」！原因全笑翻：女友2萬好羨慕

▲▼發薪,有錢人,鈔票。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

政府普發1萬塊現金即將開跑，不少人已開始幻想怎麼花，不過有網友在Threads上哀號「今年普發一萬，我0元，我女友兩萬，好羨慕」，引來大票苦主共鳴，留言區瞬間變成「0元俱樂部」。許多男性網友紛紛笑中帶淚地表示，這波發錢，唯一沒領到的就是他們。

有男網友在Threads表示，今年政府普發1萬元，但自己一毛都拿不到，「今年普發一萬，我0元，我女友2萬，好羨慕」。有女網友則發文，「普發1萬，男友0萬、我2萬，想想就覺得爽。」

貼文掀起熱論，「有十個男友就有十萬」、「現在開始廣徵男友來得及嗎」、「這裡有正妹要我普發10000的嗎？抽一個」、「我男友也要給我他的普發一萬，因為他還欠我錢」、「這幾天也想交男朋友了（沒」、「還好我單身」、「建議有200個男友，馬上就有買房的頭期款！」

還有其他徵收族和被徵收族留言，「我0元被爸媽徵收，謝謝大家，我非常不開心」、「普發1萬、男友還受傷保險5萬，男友0萬，我7萬，做夢都會笑」、「我女兒0萬，我兒子0萬，我老公0萬，我：4萬，想想就混（很）開心。」

還有不少人開玩笑地留言要「讓男朋友看到這篇」，甚至故意在留言中@錯人，「不小心按到@了，好奇怪為什麼我會突然按到@？我本來只是想留言問如何讓男朋友無意間看到，可是不知道為什麼就@到了…」這句話在留言區被瘋狂複製貼上，成為最熱門梗。

有網友更搞笑補刀，「幸好我沒有女朋友，所以誰可以讓我變0元？等等我是說0元不是0」、「普發1萬，我0萬，我女友0萬，另一個女友0萬，我的新電腦就是預算3萬，還有新的避震1支」、「我是負的，因為貼了一百多元，全買了台積電零股（預支）。」

