醫美總監潑油燒死叼菸惡男　「冷酷兇殘」二審仍判14年

▲台中謝女持汽油跟打火機縱火燒死「叼菸惡男」，二審維持14年刑期。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中一名謝女曾當過醫美總監，去年跟曾鬧上新聞的「叼菸惡男」李姓男子有感情糾紛，竟然當著李男媽媽的面，潑油點火燒死李男。台中地院國民法官判處14年刑期，台中高分院二審認為，謝女手段冷酷兇殘，今上訴駁回，維持14年，仍可上訴最高院。

回顧案情，李男當時撞死29歲矽品工程師後，獲得交保，結果事隔一個月，與女友謝女發生嚴重爭吵，謝女帶著擁槍的乾哥陳男找上李男，謝女與李男當街嚴重爭吵，憤而持剛購買的一桶汽油往李男潑灑，李男還拿起汽油桶放在謝女眼前，挑釁要求繼續潑灑，謝女情緒失控，拿出打火機進入李家，點燃李男身上汽油，李在搶救數天後身亡。

謝女於一審審理時自稱，大學畢業後從事網路拍賣，後來擔任醫美診所業務總監長達10年，還到國立大學讀在職研究所專班，跟前夫結婚後第二年遇到被害李男，雙方當時都有家庭，但也有共識要各自離婚後在一起。

謝女雖不喜歡李男有販賣哈密瓜錠等毒品，但是自身也有使用毒咖啡包、抽K菸，甚至跟李男在一起後，使用毒品情況加劇，每天會使用5、6次咖啡包，毒癮越來越重。

今年6月，台中地院國民法官庭依殺人等罪，判處謝女14年刑期，謝女當時到庭聽判，聽聞後小聲說「謝謝法官」，因不服量刑，提起上訴。

▲李男因為撞死矽品工程師，犯後態度引起家屬不滿，曾登上新聞版面。（圖／ETtoday資料照）



台中高分院審酌，謝女的精神鑑定報告指出，謝女行為時並無精神疾病或其他因素導致行為能力顯著下降。縱觀犯罪情節，也無客觀上足以引起同情之處，均無從依刑法第19條、59條，減輕其刑行。

高分院考量，謝女不顧被害人李男已經不願繼續爭執，並有一名賴女在旁安撫，仍進入屋內，持打火機於被害人母親面前縱火，任意剝奪性命，視他人生命如草芥，手段冷酷兇殘，更無視縱火可能導致公共危險。

謝女與被害人為同居男女朋友，雖然相處中有不快，但並無重大仇恨或是過節，且被害人為家中獨子，本案造成李母極度精神創痛。

全案審酌謝女並無前科、審理後坦承犯行，認為國民法官法庭認事用法並無不當，駁回上訴，仍可上訴第三審，尚未確定。