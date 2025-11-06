旅韓逛首爾！他驚「台女完勝」爆一票共鳴：五官、氣質都大勝

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日韓是許多台人喜愛的出國地點，就有男網友分享旅韓心得，表示去首爾玩，深感「台女比韓女還漂亮」。他指出，雖然韓國女生妝髮、穿搭都很精緻，但有的講話大聲、走路外八、還有人在路上抽菸抽很兇，貼文引發熱議。

原PO在Dcard發文「其實我覺得台女比韓女還漂亮」，說他去首爾旅遊後，發現韓女雖然很會打扮，妝髮跟穿搭都很精緻，但有些舉止不太優雅，「講話大聲又外八，有的在路上還邊走邊抽菸。」他還認為，台灣女生在五官、氣質方面都大勝，而且韓國女生也不是都很瘦，「胖胖的不論男女在首爾都不少」。

至於他對韓國男生的印象，「沒有想像中帥氣，穿搭和髮型確實厲害，但五官底子普通，很多人長得都很像。」他也讚賞韓男健身風氣盛，「去首爾看到很多練得比我壯的。」身高則平均偏高，「我172公分，跟年輕韓男比的話我算偏矮的，但跟所有韓男比的話大概中等。」

貼文引發討論，「韓國人外觀不主流，但他們懂打扮」、「我也覺得台灣男生五官平均是偏好看的，但就是韓國男生的身高高，加上很會打扮！」「老實說我覺得很多台男的底子都很好，就是輸在不夠會打理自己而已」、「去韓國很多次，覺得路上的台女屌打韓女。」

還有人表示，「日女>台女>>韓女，去弘大前滿心期待會有很多漂亮韓女，結果幾乎都慘不忍睹…聖水洞明顯比弘大漂亮，但還是比不上中山信義的台女」、「走在台北街頭，每看到一個台灣女生就戀愛一次，台灣女生是真的各有各的美。」