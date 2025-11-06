女友突問「我叫什麼名字」男友答不出！一票苦主：結婚只知姓氏

▲平時互稱「寶貝」，沒想到男友竟忘了原PO的名字。（示意圖／資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「我該放生嗎？」一名妹子抱怨，她與男友感情甜蜜，天天通話互稱寶貝，卻在玩快問快答時問「我叫什麼名字？」男友竟答不出來，還說「太久沒說忘了」，讓她怒喊「根本不尊重！」文章引發熱議，過來人也苦笑分享，「結婚登記的時候，才發現老公不知道我的名字」。

一名女網友在Dcard表示，她與男友交往1個多月，基本上一周見一次面，每天會視訊或電話聊天，平時互稱寶貝。

某天，原PO想玩快問快答，心血來潮問男友「寶貝，我叫什麼名字？」沒想到男友竟愣住，還反問「為什麼突然問這個？」原PO繼續追問，男友才尷尬回應「太久沒說，忘記了」。

對此，原PO難掩失落地說，「我都沒叫你本名，也沒忘記，根本沒在尊重欸，你女友叫什麼名字都不知道？」最後，原PO想詢問大家看法，「我該放生嗎？」

底下網友熱議，「如果是網路交友的話，好像有些少根筋的真的會這樣，但就是蠻瞎的」、「太久沒叫本名，突然某天被朋友問到時，真的講不出來」、「小學四年級，我爸還在寫錯我名字」、「我是交往半年男友不知道我生日」、「我都喊全名的，從來不會有忘了的疑慮」。

過來人也苦笑分享，「我跟我老婆交往一年的時候，有天被她發現，我一年以來一直寫錯她名字，我整整哄了3天」、「我跟我老公網路認識的，他都叫我網路的名字，公婆也以為那是我的本名，後來有東西寄到家裡，他們才知道我的本名」、「我老公跟我在一起到結婚（7-8年），只叫過我的名字三次」、「我完全沒意識到名字的事情，是結婚登記的時候，才發現老公不知道我的名字，只知道姓氏...超扯」。